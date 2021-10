La scène à mi-crédit de Shang-Chi a subi de nombreux changements de camée

La scène à mi-crédit de Shang-Chi et la légende des dix anneaux a complètement introduit le nouveau héros cinématographique de Marvel dans le MCU en faisant venir des visages familiers de l’équipe des Avengers, mais à qui appartenaient ces visages était quelque chose qui n’a jamais été gravé dans le marbre et qui semble avoir été une bête en mouvement constant selon le réalisateur Destin Daniel Cretton . Alors que la scène en question est maintenant assez bien documentée, il y a des spoilers dans la suite de cet article, alors procédez avec la prudence habituelle si vous avez réussi à éviter toute discussion sur ce que la scène contient.

Dans la scène à mi-crédit de Shang-Chi, nous voyons Wong mettre le héros du titre et Katy en contact avec Bruce Banner et Captain Marvel, qui apparaissent sous forme holographique pour discuter des Dix Anneaux et de la façon dont ils semblent envoyer un signal dans l’univers, appelant quelque chose de l’obscurité. Bien que cela crée une menace future pour le MCU et que tout semble assez simple, Cretton a déclaré à Yahoo! Divertissement que les choses n’étaient pas aussi simples qu’elles le paraissent, principalement à cause du nombre de plaques que Marvel tourne et qui doivent être prises en compte lors de la création d’une telle scène.

Il a dit: « On pourrait penser que plus de choses sont venues directement du haut, mais cela n’a jamais été [ordered down]. Nous suppliions parfois d’aimer, ‘Dites-nous simplement [who can be in the scene]. Mais il a fallu beaucoup d’entre nous pour lancer des options, comme « Et qu’en est-il de ceci, qu’en est-il de ceci, qu’en est-il de ceci ? » Et je pense que parce que le [Marvel Cinematic Universe] est un organisme tellement vivant… vous savez, il y a des salles d’écrivain qui se produisent, développant des choses simultanément tout le temps. Tout doit s’adapter. »

Il a poursuivi en expliquant qu’avec de nombreuses futures histoires de Marvel déjà en production, lui et les scénaristes examineraient des idées sur qui pourrait s’intégrer dans la scène, et en mettant ces idées aux puissances supérieures, ils obtiendraient « un peut-être ». Il a poursuivi: « Et cela signifiait: » D’accord, quelque chose d’autre se développe ailleurs, mais nous ne sommes pas totalement sûrs que ce personnage aura un sens. » Parfois, ce « peut-être » pendait un peu, puis ils [Marvel Studios] dire, ‘Oh, non, nous ne pouvons plus faire cette personne.’ Nous l’avons fait, je ne sais pas [how many times]. »

Cretton a conclu: « Nous avons traversé tant d’itérations qui pourraient être dans cette pièce. Nous savions que nous voulions que les personnages nous aident à faire entrer Shang-Chi dans l’univers plus vaste. Mais ces personnages sur lesquels nous avons atterri avaient un sens pour tous les autres des choses qui se passent dans le MCU au moment où nous l’avons tourné. »

Bien sûr, l’utilisation de Banner dans la version finale a soulevé un certain nombre d’autres questions de la part des fans, d’autant plus que la dernière fois que nous avons vu le scientifique, il était parvenu à un compromis avec son alter ego en colère pour créer le Smart Hulk et semblait être assez heureux avec la personnalité combinée. Il existe une théorie selon laquelle cela sera expliqué dans She-Hulk. Lorsqu’on lui a demandé si c’était quelque chose d’important, Cretton ne faisait que taquiner: « Tout sera divulgué très bientôt. »

Mark Ruffalo devrait apparaître aux côtés de Tatiana Maslany dans le Elle-Hulk série l’année prochaine, il semble donc que nous reverrons les différents aspects de la personnalité de Banner dans cette série. Pendant ce temps, Brie Larson reprendra son rôle de Captain Marvel pour Les Merveilles, qui arrive en salles en novembre 2022, mais il ne serait pas trop surprenant de voir son camée dans la série Mme Marvel sur Disney+ qui la précède.

Shang Chi et la légende des dix anneaux arrivera pour commencer à diffuser sur Disney + le 12 novembre et sera disponible en formats physiques à partir du 30 novembre. Cette nouvelle nous vient de Yahoo Entertainment.

Sujets : Shang-Chi