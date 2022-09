La scénariste en chef de She-Hulk, Jessica Gao, discute du rôle de Megan Thee Stallions dans la série

Spoiler Alert: Spoilers mineurs pour l’épisode 3 de She-Hulk à venirShe-Hulk : avocate a été un type différent de spectacle Marvel depuis le tout début, et maintenant la série fait partie d’une autre première pour l’univers cinématographique Marvel. Comme les rapports précédents l’ont confirmé et l’épisode trois affiché, l’artiste populaire Megan Thee Stallion est le canon du monde connecté.

Megan rejoint le spectacle dans une série d’événements, de Pug (Josh Segarra) croyant qu’il sort avec le célèbre rappeur avant de découvrir qu’il a été pêché. Mais, à la fin de l’épisode, la vraie Megan Thee Stallion apparaît, faisant savoir à tout le monde qu’elle ne peut pas être imitée. Lors d’une interview avec The Wrap, Tatiana Maslany, la rédactrice en chef Jessica Gao et la réalisatrice Kat Coiro discutent du travail nécessaire pour amener Megan Thee Stallion au MCU. Dans l’interview, Gao révèle que cela n’a été possible que grâce à Jameela Jamil, qui joue Titania sur Elle-Hulk.

« C’est parce que Jameela Jamil la connaissait personnellement parce qu’elle travaillait sur » Legendary « . Et donc quand elle l’a évoquée, nous nous sommes dit: » Attendez, est-ce que c’est réel? Est-ce que cela peut vraiment arriver? Et parce que Tatiana est une danseuse incroyable , j’ai écrit cette petite scène supplémentaire à la dernière minute, ce petit tag où ils dansent ensemble, et j’espère que ce sera l’un des plus beaux jours de sa vie parce qu’elle, je veux dire, elle dansait avec l’une de ses personnes préférées sur Terre. »

Kat Coiro a réitéré la déclaration de Gao, disant à quel point Maslany était excitée de travailler avec Megan Thee Stallion. Elle dit: « Ce fut un moment incroyable pour nous tous de voir la véritable excitation de Tatiana d’avoir Megan sur le plateau. » Elle continue en disant : « En fait, c’est un autre petit exemple où son excitation a conduit à la création de cette scène, parce que tout le monde savait à quel point elle était excitée. Et ce que nous avons découvert quand ils ont commencé à danser, c’est que Tatiana peut twerker avec les meilleures d’entre elles. Et encore une fois, c’est un personnage CGI, donc vous pourriez penser que le twerk est manipulé. Ce n’est pas le cas. C’est tout, Tatiana. Elle est incroyable. »

Maslany dit que danser avec Megan Thee Stallion était la « plus grande joie de ma vie »

Maslany ne pourrait pas être plus heureux avec les événements de Elle-Hulk, car elle vit son rêve chaque semaine tout en étant dans un projet MCU aux côtés de Megan Thee Stallion. Au cours de son interview sur The Wrap, l’actrice qui joue le personnage principal de la série a plaisanté sur son régiment d’entraînement pour la scène de la danse, en disant : « Comme je l’ai dit, j’ai rêvé de ce moment. Et donc je m’étais entraînée. Il y avait années de formation. » La formation a porté ses fruits, car Maslany a qualifié ce moment de « plus grande joie de ma vie ».





« C’est la plus grande joie de ma vie, vraiment l’un des moments forts de toute mon existence sur la planète. Je suis tellement fan d’elle. Et quand j’ai découvert que cela se produisait – Jessica Gao m’a dit, je pense qu’elle m’a dit genre trois jours avant que ça n’arrive. Parce qu’elle m’a dit : « Je ne veux pas que tu sois dans un état catonique pendant deux semaines. Si je t’avais dit ça trop tôt, nous n’aurions pas filmé .’ Donc c’était vraiment la meilleure. Elle est incroyable. C’est une reine. »

Les fans peuvent voir plus de Maslany comme She-Hulk : avocate premières tous les jeudis sur Disney +.