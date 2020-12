La santé rapporte 19 979 cas de Covid-19 ce week-end et 401 décès supplémentaires

, 30 nov. () –

Le ministère de la Santé a signalé 19 979 cas de Covid-19 ce week-end, dont 1 959 ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, contre 5 008 vendredi dernier. De cette manière, au total 1 648 187 personnes ont déjà reçu un diagnostic de Covid-19 en Espagne.

Le taux moyen actuel d’infections en Espagne au cours des 14 derniers jours continue de baisser, s’établissant actuellement à 275,51 cas pour 100 000 habitants.

Concernant les décès, le nouveau rapport publié par le département ordonne à Salvador Illa d’enregistrer 401 décès de plus que vendredi, et 943 la semaine dernière. Au total, il y a déjà 45 069 personnes décédées du Covid-19 en Espagne.

Il y a actuellement 14 503 patients admis pour Covid-19 dans toute l’Espagne et 2 629 dans une unité de soins intensifs, bien qu’au cours des dernières 24 heures, il y ait eu 943 admissions et 573 sorties. De plus, la semaine dernière, 2668 personnes ont été admises à l’hôpital à la suite de l’infection causée par la contagion du coronavirus et 236 dans une unité de soins intensifs. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus est déjà de 11,85% et dans les unités de soins intensifs de 26,74%.

Sur les 1959 nouveaux cas, 145 ont été localisés en Andalousie (233413 au total), 161 en Aragon (73375), 185 dans les Asturies (23337), 51 dans les îles Baléares (24441), 76 aux îles Canaries (21075), 89 en Cantabrie ( 15.331), 23 en Castille-La Manche (85.984), un en Castille et León (121.621), 245 en Catalogne (304.522), trois à Ceuta (2.814), 12 en Communauté valencienne (102.240), 41 en Extremadure (28.843) , 249 en Galice (50.152), 167 à Madrid (348.959), trois à Melilla (4.065), cinq à Murcie (54.207), 83 en Navarre (39.675), 363 au Pays basque (97.464) et 57 à La Rioja (16.669) ).

Concernant les décès, le département dirigé par Salvador Illa a déjà enregistré 4 018 décès en Andalousie (170 la semaine dernière); en Aragon 2 314 (113 au cours des sept derniers jours); dans les Asturies 1 004 (148 la semaine dernière); aux Baléares 409 (six au cours des sept derniers jours); aux îles Canaries 344 (15 en une semaine); en Cantabrie 312 (15 au cours des sept derniers jours); en Castille-La Manche 3 775 (40 la semaine dernière); et en Castille et León 4 545 (129 au cours des sept derniers jours).

En outre, 7 911 personnes sont décédées en Catalogne des suites du coronavirus (13 au cours des sept derniers jours); À Ceuta, 54 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie (aucun la semaine dernière); dans la Communauté valencienne 2 330 (81 au cours des sept derniers jours); en Estrémadure 941 (41 en une semaine); en Galice 1 213 (56 au cours des sept derniers jours); à Madrid 11 359 (20 au cours des sept derniers jours); à Melilla 41 (trois au cours des sept derniers jours); à Murcie 604 (28 au cours des sept derniers jours); en Navarre 875 (26 au cours des sept derniers jours); au Pays basque 2 470 (19 au cours des sept derniers jours); et à La Rioja 550 (20 au cours des sept derniers jours).

528 581.1.260.149.20201130182604

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂