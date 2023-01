La santé de Jeremy Renner : pourrait-il perdre sa jambe ?

in

L’acteur des Avengers qui interprète Hawkeye a eu un grave accident domestique pendant les fêtes de fin d’année.

© IMDbJérémy Renner.

Fini l’accident Jérémy Renner et petit à petit l’acteur a commencé à se montrer sur les réseaux sociaux, pour que ses followers restent sereins. Avec des vidéos de l’hôpital, il a remercié le soutien et montré à quel point sa famille est avec lui en cette période difficile. l’acteur de merveille Il était dans un état critique et en soins intensifs.

Le premier jour de janvier, alors que nous étions encore d’humeur festive, la nouvelle a éclaté que le protagoniste de oeil de faucon avait eu un accident. Selon les informations, une machine de plus de 8 000 kilos utilisée pour déneiger l’a écrasé, lui causant de graves blessures. En plus des coups à la poitrine, le plus gros problème concernait l’une de ses jambes, qui avait été compromise.

maintenant un rapport Radars en ligne suggère que le pire n’est pas encore passé et qu’il y a une chance que votre membre soit en danger. Selon le site susmentionné, un proche de Jérémy Renner révélé: «Jeremy a subi deux opérations délicates. Il y a de sérieux doutes quant à savoir s’il marchera bien à nouveau. Ou s’il remarchera ».

La même source suggère qu’il pourrait même devoir subir une opération pour se faire amputer la jambe. Jusqu’à présent, aucun rapport médical officiel ou les déclarations de sa famille n’ont parlé de la façon dont la partie du corps de Jérémy Renner qui a subi le plus gros de l’accident du 1er janvier.

+Comment est la machine qui a écrasé Jeremy Renner

La machine utilisée par Jérémy Renner c’est une PistenBully qui pèse plus de 8 mille kilos. Les enquêtes ont rapporté que l’acteur a aidé un véhicule coincé dans la neige et lorsqu’il est descendu de l’engin, celui-ci s’est mis à bouger, alors il a essayé de remonter pour l’arrêter. C’est alors qu’il a fini par se faire écraser par elle.

