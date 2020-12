La santé d’AR-Ab se détériore rapidement en prison

L’année dernière, le rappeur Philly AR-Ab et trois membres de son label Original Block Hustlaz (OBH) ont été condamnés pour plusieurs accusations de complot et de distribution de crack, d’héroïne et de méthamphétamine.

Il aura probablement environ 15 ans mais n’a pas encore été condamné.

Selon son peuple, le rappeur de Philly et chef du crime apparent est en mauvaise posture et a besoin d’une intervention médicale alors qu’il attend sa condamnation en prison. Ils font appel au gouverneur de Pennsylvanie pour remédier à la situation.

«Pendant son séjour au centre de détention fédéral (FDC) de Philadelphie, @ Ar_Ab_32 a subi une infection grave et se voit refuser des soins médicaux», lit-on dans un article de sa page. «31 jours plus tard, il continue d’être maltraité et maintenu à l’isolement sans raison ni mérite. Sa vie est en danger s’il ne reçoit pas de supplément médical immédiatement.

Le manager d’Ar-Ab, Poerilla, a expliqué plus en détail.

Cela a commencé par une lacération qui s’est infectée. L’infection répandue sur tout son corps fait noircir sa peau (aspect brûlé) qui pousse et saigne constamment. Il ne peut pas utiliser la salle de bain (urine ou excréments). Il ne peut pas marcher à cause de l’enflure de ses jambes et il tremble de manière incontrôlable … On lui refuse un traitement médical … « , a tapé Poerilla.

Prières.