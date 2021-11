La saison quatre de Stranger Things sort à l’été 2022

Netflix a confirmé la nouvelle et révélé les titres des épisodes de la prochaine série de la série à succès de science-fiction, qui sont les suivants : « The Hellfire Club », « Vecna’s Curse », « The Monster And The Superhero », « Dear Billy’, ‘The Nina Project’, ‘The Dive’, ‘The Massacre At Hawkins Lab’, ‘Papa’ et ‘The Piggyback’.