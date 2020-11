La “ saison la plus heureuse ” est révolutionnaire en tant que premier rom-com de Noël pour le même sexe

Hollywood est enfin entré dans le 21e siècle avec La saison la plus heureuse, la première comédie romantique de Noël homosexuelle produite par un grand studio.

La saison la plus heureuse | Hulu

Streaming sur Hulu, La saison la plus heureuse est la comédie de vacances typique où une fille ramène une fille à la maison pour rencontrer sa famille. Kristen Stewart joue Abby qui découvre que sa petite amie Harper (Mackenzie Davis) n’a pas annoncé la nouvelle de leur relation avec ses parents. En fait, Harper n’a pas dit à ses parents qu’elle était gay.

Les hijinks typiques de Noël s’ensuivent. Le couple a un échange qui prépare le film pour une chevauchée mouvementée. «Il y a quelque chose dont nous devrions parler», dit Harper à Abby. «Je n’ai pas dit à mes parents que j’étais gay.»

«C’est pourquoi je déteste Noël. Cela fait ressortir le pire de tout », répond Abby.

Kristen Stewart était attirée par le rôle parce qu’il mettait en vedette un couple de même sexe

Stewart a partagé que le film lui offrait une familiarité personnelle. «J’étais comme, ‘Oh, mon Dieu, ce sont des blagues qui me sont si familières parce qu’elles sont entre deux filles dans une situation amusante, mais je n’ai jamais vu ça dans un film’ ‘, a déclaré Stewart à USA Today.

«C’est vraiment juste un beau film de Noël, et j’espère que les gens pourront voir à quel point c’est radical», a-t-elle poursuivi. «C’est comme si vous suivez toutes les règles et faites une version gay, c’est en fait le plus audacieux que vous puissiez être.»

«Honnêtement, chaque jour que je vieillis, j’ai l’impression de me connaître davantage et je suis plus désireuse que les autres voient cela», a-t-elle remarqué. «En tant qu’acteur, je veux vraiment me trouver et le montrer. Même le mot “ agir ” implique qu’il y a une sorte de mensonge, mais pour moi, j’ai aimé raconter des histoires et me réunir avec des esprits similaires d’une manière qui n’a certainement été amplifiée qu’en étant honnête sur qui j’étais en public. . »

Kristen Stewart voulait que son personnage soit ambitieux

Stewart a dit qu’elle espérait que son personnage Abby était ambitieux. «Jouer des personnages queer et consommer du contenu queer, c’est normal que cela se sente fringant, effrayant et angoissé, mais ce n’est pas toute notre vie», a-t-elle déclaré à USA Today. «Il est vraiment important de permettre aux gens de se pencher sur la joie (d’être gay), et je pense que c’est aussi encourageant pour les personnes qui pourraient se sentir aliénées ou confuses. Je récolte les bénéfices d’une expérience gay très incarnée et gratuite, mais tout le monde n’a pas ça.

Elle a également discuté de la façon dont elle a créé son personnage avec l’écrivain / créateur Clea DuVall. “Abby est si complètement Clea”, a déclaré Stewart à NBC. «De toute évidence, elle comprend très bien ces deux personnages. Mais Abby est absolument elle, comme toutes ses idiosyncrasies. Chaque fois que j’avais besoin de retrouver Abby et d’arrêter de jouer moi-même – ce qui était facile à faire dans ce cas – il y a un pragmatisme et un sérieux sincère chez Clea qui ne me ressemble pas, que j’ai vraiment adoré faire entrer dans le répertoire de cette personne. ”

«Peu importe ce qu’un couple de femmes queer est pour les masses, qui ne sont pas nécessairement habituées à vivre chez elles pour Noël, je voulais vraiment que ces personnes se sentent complètement vécues et se réalisent», a-t-elle ajouté.