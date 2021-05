La saison finale de Brooklyn Nine-Nine débutera en août

« C’est une émission très appréciée et nous voulions lui donner un créneau où elle aurait accès au plus grand public possible. »

Cette fin a été confirmée par le co-créateur de l’émission, Dan Goor, plus tôt cette année. Sur Twitter, Goor a écrit: « Je suis très reconnaissant à NBC et à Universal Television de nous avoir permis de donner à ces personnages et à nos fans la fin qu’ils méritent. Je me sens très chanceux d’avoir travaillé avec ce casting et cette équipe incroyables pendant huit saisons. »