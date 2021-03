La saison estivale de Saturne se termine alors que le télescope Hubble regarde (photos)

Saturne est maintenant dans le «septembre» de sa longue année, et un télescope spatial emblématique observe le changement de saison de la planète aux anneaux.

Le printemps et l’automne ont officiellement commencé ici, dans les hémisphères nord et sud de la Terre, respectivement, il y a quelques jours à peine avec l’arrivée de l’équinoxe de printemps. Le va-et-vient des saisons est possible lorsqu’une planète a un axe incliné – et que la Terre et Saturne ont une maigre dans leurs spins.

Mais il y a une grande différence dans la durée de leurs saisons. La Terre met un an à orbiter autour du soleil, au cours de laquelle notre planète fait l’expérience du froid et de la morosité, du soleil et de la douceur, et de chaque compromis saisonnier entre les deux. Mais Saturne, la sixième planète du soleil, prend 29 années terrestres pour faire le tour de notre étoile une fois. La Terre se déplace à travers toutes ses saisons à plusieurs reprises, tandis que Saturne reste en une seule saison; il faut environ sept années terrestres à Saturne pour commencer et terminer l’une de ses saisons.

En rapport: Saturne n’a pas de blues estival sur cette incroyable photo de Hubble

Cette série d’images a été prise (de gauche à droite), en 2018, 2019 et 2020. Pendant ce temps, Saturne est à la fin de l’été et s’approche de l’automne de son hémisphère nord. (Crédit d’image: NASA / ESA / STScI / A. Simon / R. Roth)

Heureusement, de longues missions spatiales comme la mission Cassini de la NASA et le télescope spatial Hubble ont eu amplement le temps d’observer les changements saisonniers sur Saturne.

Le 18 mars, les membres de l’équipe Hubble basés au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, Maryland, ont publié de nouvelles images qui montrent de subtiles différences d’ombre par rapport à l’apparence des nuages ​​de Saturne au cours des dernières années terrestres. Dans ces images prises par Hubble en 2018, 2019 et 2020, l’hémisphère nord de Saturne vit l’été et approche de son automne. Pendant ce temps, comme sur Terre, c’était l’hiver (ang passe le printemps) dans l’hémisphère sud de Saturne.

«Ce que nous avons constaté, c’est un léger changement d’année en année dans la couleur, peut-être la hauteur des nuages ​​et les vents – pas étonnant que les changements ne soient pas énormes, car nous ne regardons qu’une petite fraction d’une année de Saturne», selon Amy Simon, spécialiste des planètes chez Goddard, qui a commenté dans le communiqué de presse de la NASA qui décrit les nouvelles images. « Nous nous attendons à de grands changements sur une échelle de temps saisonnière, donc cela montre la progression vers la saison prochaine. »

Les données Hubble montrent que, de 2018 à 2020, l’équateur s’est éclairci d’environ 5% à 10%, et certaines bandes de nuages ​​visibles pendant certaines années n’apparaissent pas à d’autres moments.

La vitesse du vent a également changé, selon la NASA. À l’époque où Cassini a observé Saturne pendant les années 2004 à 2009, les vents près de l’équateur étaient d’environ 800 miles par heure (environ 1300 kilomètres par heure), selon le communiqué.

Les observations de Hubble en 2018 montrent que les vitesses du vent équatorial sont devenues beaucoup plus rapides, environ 1000 mi / h (environ 1600 km / h). En 2019 et 2020, cependant, Hubble a détecté que ces vitesses de vent sont revenues aux vitesses de Cassini d’il y a plus de dix ans.

Les anneaux de Saturne, vus par le vaisseau spatial Cassini de la NASA. Cassini a observé Saturne et ses lunes du 30 juin 2004 au 15 septembre 2017. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute)

Le télescope spatial Hubble fonctionne depuis 1990. Le vaisseau spatial de 30 ans est passé brièvement en mode sans échec ce mois-ci, mais il a repris ses travaux scientifiques à partir du 11 mars.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.