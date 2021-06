La saison des ouragans démarre. Attendez-vous à une activité orageuse supérieure à la normale.

La saison des ouragans dans l’Atlantique 2021 a officiellement commencé et devrait entraîner un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne dans les mois à venir.

Il y a 60% de chances que la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du mardi 1er juin au 30 novembre, soit une saison « supérieure à la normale », selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dit dans un communiqué le 20 mai.

La saison apportera probablement 13 à 20 tempêtes nommées, ou des tempêtes avec des vents de 39 mph (63 km/h) ou plus, selon la NOAA. Parmi ces tempêtes, six à dix pourraient devenir des ouragans avec des vents de 74 mph (119 km/h) ou plus, trois à cinq devenant des ouragans « majeurs » avec des vents de 111 mph (179 km/h) ou plus.

Une saison moyenne des ouragans entraîne environ 14 tempêtes nommées, dont trois ouragans majeurs et quatre ouragans plus faibles, selon le communiqué.

La saison des ouragans de cette année fait suite à une saison des ouragans 2020 extrêmement active qui a battu des records avec 30 tempêtes nommées ; en septembre, le National Hurricane Center (NHC) n’avait plus de noms prédéfinis pour les tempêtes et a commencé à les nommer d’après des lettres grecques, Science en direct signalée précédemment . L’année dernière n’était pas la première fois que cela se produisait : en 2005, le NHC a également dû utiliser des lettres grecques lorsqu’une saison cyclonique extrêmement active a entraîné 28 tempêtes nommées.

« Bien que les scientifiques de la NOAA ne s’attendent pas à ce que cette saison soit aussi chargée que l’année dernière, il suffit d’une tempête pour dévaster une communauté », a déclaré Ben Friedman, administrateur par intérim de la NOAA, dans le communiqué. « Les prévisionnistes du National Hurricane Center sont bien préparés avec des mises à niveau importantes de nos modèles informatiques, des techniques d’observation émergentes et l’expertise nécessaire pour fournir les prévisions vitales dont nous dépendons tous pendant cette saison des ouragans et à chaque fois. »

La première tempête de l’Atlantique de cette année s’appellera « Ana », la deuxième « Bill », suivie de « Claudette, Danny, Elsa, Fred, Grace » et ainsi de suite ; la dernière tempête sur la liste est « Wanda », selon le National Hurricane Center et le Central Pacific Hurricane Center .

Depuis les années 1980, l’intensité, la fréquence et la durée des ouragans de l’Atlantique Nord ont augmenté; et comme changement climatique continue de réchauffer la planète, l’intensité des tempêtes et les taux de précipitations devraient continuer d’augmenter, selon la Nasa .

L’augmentation de l’activité de cette année est une combinaison d’une « ère de haute activité en cours », des températures de surface de la mer plus chaudes que la moyenne, un cisaillement du vent plus faible dans l’océan Atlantique tropical (qui, lorsqu’il est fort, peut réduire l’énergie des tempêtes), davantage de mousson ouest-africaine l’activité et un modèle climatique neutre appelé El Niño Southern Oscillation qui ne supprimera pas l’activité des ouragans, selon la NOAA.

Bien que l’Atlantique soit probablement frappé par un nombre de tempêtes supérieur à la moyenne, le Pacifique central connaîtra probablement un nombre de tempêtes moyen ou inférieur à la moyenne, avec seulement environ deux à cinq cyclones tropicaux qui devraient se former ; la moyenne pour la région est de quatre à cinq cyclones tropicaux, selon NOAA . La saison des ouragans dans le Pacifique central s’étend également du 1er juin au 30 novembre.

Pour se préparer à la saison des ouragans, les gens devraient visiter l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) Prêt.gov site Web et visitez également le NHC ouragans.gov pour rester à jour sur les avertissements d’ouragan tout au long de la saison, selon le communiqué.

