La saison des ouragans dans l’Atlantique 2020 bat un record

Avec la formation de la tempête tropicale Theta, 2020 a enregistré plus de cyclones tropicaux que jamais enregistrés.

Theta est la 29e tempête nommée de 2020 dans l’océan Atlantique. Theta, qui ne présente pas de danger pour la terre, s’est formée à quelques centaines de kilomètres au large des côtes du Libéria lundi (9 novembre), brisant le record du nombre total de tempêtes nommées pendant la saison des ouragans dans l’Atlantique. (Lorsque les vents soutenus d’un cyclone tropical atteignent 63 à 118 km / h (39 à 73 mph), il est considéré comme une tempête tropicale et obtient un nom.)

Le record précédent de la saison des ouragans la plus chargée était de 28, établi en 2005 – la seule autre fois dans l’histoire où le Centre national des ouragans a épuisé sa liste de noms de tempêtes de l’Atlantique et est passé aux lettres grecques. En 2005, la tempête finale ne s’est formée que fin décembre, il reste donc encore beaucoup de temps pour 2020 pour augmenter le score.

Le changement climatique rend les ouragans plus puissants et plus dangereux, en moyenne, mais il n’est pas encore clair si cela les rend plus courants, selon Yale Climate Connections.

Aux États-Unis, le golfe du Mexique a été le plus durement touché par cette saison de tempête dans l’Atlantique. Cinq tempêtes nommées record ont touché terre en Louisiane. Le pire de ceux-ci a été l’ouragan Laura en août, l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir jamais frappé l’État – arrivant juste après la tempête tropicale plus faible Marco. Après que Laura ait laissé des milliers de sans-abri, trois autres tempêtes ont touché terre le long de la côte de la Louisiane et plusieurs autres ont touché terre dans la région environnante avant de passer au-dessus de la Louisiane.

Au total, le nombre de morts de la saison atlantique 2020 se chiffre à des centaines. L’ouragan Laura a tué à lui seul 31 personnes en Haïti selon le Jamaica Observer et 28 en Louisiane, selon Fox 8. L’ouragan Eta a fait 150 morts ou disparus au Guatemala, selon CBS News.

Les ouragans puissants ne sont pas le seul symptôme dramatique du changement climatique à avoir un impact sur les États-Unis cette année. Les incendies de forêt ont rendu le ciel orange sur la côte ouest, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer dans plusieurs États et en tuant des dizaines. Et la Harvard School of Public Health affirme que le changement climatique augmente le risque de pandémie et a contribué à propager des maladies transmises par les insectes comme la maladie de Lyme.

Le Pacifique occidental a également connu sa part de cyclones tropicaux dangereux cette année. Le super typhon Goni, la tempête la plus forte de l’année selon CNN, a frappé les Philippines début novembre.

