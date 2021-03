La saison 9 du bureau: elle est très polarisante et tient compte des conditions de momentum

La dernière fois que The Office a vu les neuf saisons de l’émission pendant un certain temps arriver à une résolution en 2013. Après que Steve Carrel ait quitté deux saisons auparavant, les évaluations de l’émission ont continué à fluctuer; en tout cas, la saison 9 de The Office a généralement reçu des critiques extraordinaires de la part des savants et du groupe quelque chose de similaire. La finale de la saison était inconcevablement satisfaisante, en particulier pour le fan de la série.

Andy Bernard d’Ed Helms était l’un de ces personnages auxquels les observateurs se sont progressivement ajoutés. Andy subit une bonne partie de l’amélioration de son personnage lorsqu’il est le manager de la saison 9, mais il n’apparaît pas dans diverses scènes de cette saison.

Les passionnés du spectacle auraient le choix de tirer divers équivalents entre l’association entre Erin et Pete et celle de Jim et Pam des très rares saisons sous-jacentes. L’enchantement ne sera-t-il pas vrai pour Erin et Pete.

Ils forment un couple attrayant et cette relation donne l’impression d’être un signal pour l’évaluation énergique du bureau de Jim et Pam. C’est particulièrement intéressant compte tenu de la façon dont Pete est perçu comme Jim Jr. par le reste de l’environnement de travail. Ellie Kemper et Jake Lacy ont joué les personnages d’Erin Hannon et Pete Miller indépendamment.

Avec autant d’attention portée à la relation de Jim et Pam, The Office se détourne de la substance de ce qu’il s’est proposé: une parodie insensée. La partie restante de la parodie a diminué avec leur relation possédant une tonne de temps.

Alors que Dwight a été nommé gestionnaire de span lors d’une saison précédente, la saison 9 est celle qui lui a officiellement donné le travail qu’il exigeait et justifiait si sérieusement. Cela donne l’impression d’être juste que le rêve de Dwight ait finalement été rendu légitime, et la position lui a été donnée par David Wallace, avec la souscription de Jim.

Ce qui a rendu The Office si astucieux, c’est son style de compte. Au cours de la saison 9, ils ont commencé à montrer aux observateurs des pièces et des pièces des personnes authentiques derrière le compte, ce qui a éliminé un segment de la magie.

De plus, le bureau en a fini avec l’histoire authentique qui a été communiquée, ce qui s’est révélé formidable, car c’était la principale justification du spectacle. Néanmoins, les observateurs ont trouvé que Brian, en particulier, était un développement stupide. Pour s’assurer que toutes les subtilités restantes étaient liées, les showrunners s’étaient mis dans la situation décalée de découvrir les créateurs certifiés derrière l’histoire.

Pour les différents observateurs qui ont trouvé que Jim et Pam étaient le couple idéal, ce fut une seconde vraiment apaisante lorsque les chercheurs ont décidé de les inviter à suivre des cours de mariage. Cela a ajouté de l’importance à leur relation de rêve et a permis aux observateurs de croire que Jim était Pam comme un autre couple «certifiable» avec leur propre plan de problèmes.

C’était une bonne stratégie pour ajouter un peu de réalisme à l’émission et leur a permis d’accomplir une discussion plus certaine autour du coaching matrimonial. La partie principale de la période avait Oscar et le sénateur liés l’un à l’autre tandis que ce dernier était à ce stade attelé à Angela. C’était hors de propos d’y jeter un coup d’œil pour différentes raisons. Après neuf fois de l’émission, les observateurs avaient commencé à s’identifier à Angela, volontaire, et c’était vraiment bouleversant de la voir se faire subvertir.

Oscar était le personnage gay unique et crucial de la série, et il se justifiait mieux en plus. Ils étaient en outre des partenaires, donc c’était vraiment bouleversant de voir Oscar planifier quelque chose comme ça pour Angela. Ils l’ont trié avant la fin du spectacle; néanmoins, c’était à ce stade une sous-intrigue futile pour la dernière saison.

Il y a diverses minutes garanties et de véritables difficultés qui sont tendues dans cet arrangement. Angela et Andy ont également des virages qui les éliminent de leurs circonstances standard dans la série. La saison 9 a eu le choix de rendre le spectacle plus humain et entraînant.

Exactement quand Michael est parti près de la fin de la saison 7, il y avait une qualité définitive. Les observateurs ont été laissés en larmes et ont estimé que c’était l’achèvement du spectacle en tenant compte de tout. La saison 9 s’est efforcée de couronner le tout de toute façon, beaucoup ne reconnaissent pas réellement qu’Office a vraiment trouvé un moyen d’y parvenir.

La finale a probablement la meilleure scène de la période et divers vieux visages apparaissent. En tout cas, la vérité demeure que la dernière scène de The Office n’a pas été aussi phénoménale qu’on puisse l’imaginer, étant donné la coutume du spectacle.

Le zénith de la période serait probablement l’apparition de Michael en tant qu’invité proche de la fin de la période. Michael Scott de Steve Carrel était potentiellement le personnage le plus aimé, il était donc tout simplement normal qu’il soit accessible à la fin de The Office.

Michael n’avait fondamentalement aucune technique pour le commerce, à l’exception de sa présence directe qui a fait ressortir la scène. La façon dont il est revenu pour être le meilleur homme de Dwight à son mariage l’a rendu vraiment satisfaisant.

