La saison 8 de Rick et Morty est en cours d’élaboration « en ce moment »

Rick et Morty la saison six approche à grands pas avec seulement quelques semaines avant la sortie du premier nouvel épisode, et les personnes derrière la série travaillent déjà dur sur les saisons futures.

Nous savons qu’en 2018, entre les saisons trois et quatre, Adult Swim a commandé 70 nouveaux épisodes du Rick et Morty créateurs Dan Harmon et Justin Roiland.

Outre la première saison, qui compte 11 épisodes dont le pilote, il y a eu 10 épisodes par saison de Rick et Morty il va donc de soi qu’avec suffisamment de temps, nous nous retrouverons avec 10 saisons de la série.

Pour l’instant, la saison six est ce que nous avons à venir et toute indication que les deux prochaines saisons sont bien engagées doit être un bon signe pour les fans de la série.

Cependant, travailler sur une grande partie de la série en même temps a posé des problèmes uniques aux créateurs de la série, car ils ont parfois perdu le sens de l’endroit où ils se trouvaient en production.

Rick, Morty et le reste de la famille Smith seront de retour pour de nouvelles aventures. Crédit : Natation pour adultes

Le co-créateur de la série, Dan Harmon, a déclaré qu’il était déjà assez difficile de savoir « quelles choses sont dans la saison six et lesquelles sont dans la saison sept » et s’est appuyé sur le producteur Scott Marder pour maîtriser les épisodes de jonglage.

Marder a confirmé Rick et Morty L’équipe était « au milieu de la saison huit en ce moment » et a plaisanté en disant qu’ils « jonglaient avec beaucoup d’épisodes » dans leurs efforts pour continuer à faire la série.

Cela semble être une bonne nouvelle pour Rick et Morty les fans qui espèrent ne pas avoir à attendre des années et des années avant de pouvoir regarder la suite de la saison six à venir.

La saison six est diffusée un an après la fin de la saison cinq, et avec les deux prochaines saisons d’épisodes déjà en cours, il faut croiser tous les doigts pour que le travail ne soit pas ralenti.

Les fans de Rick et Morty seront ravis d’apprendre que la saison huit est déjà en cours d’élaboration. Crédit : Natation pour adultes

Avec cinq saisons à leur actif, une sixième en route d’ici quelques jours et travaillant déjà sur les épisodes de la saison huit, Rick et Morty est confronté au défi de garder les choses fraîches.

Harmon a discuté des difficultés à trouver de nouvelles façons de défier Rick, car après plus de 50 épisodes, il pourrait être difficile de poser de nouveaux tests à l’homme le plus intelligent de l’univers, et a constaté que le lien entre Rick et Morty était la meilleure chose à défier.

Il a déclaré: « Avec Rick, nous avons reconnu très tôt que ce type finirait par être un dieu vivant.

« Nous ne pouvons pas aller où nous voulons avec ces histoires de science-fiction sans doter cet homme de pouvoirs qui le rendent en quelque sorte invincible. Nous racontons rarement des histoires où les enjeux que vous ressentez ressemblent à ceux d’Adam West. Homme chauve-souris des fins où c’est comme ‘Oh mon Dieu, est-ce que Rick va mourir ?’

« Le noyau émotionnel est ce qui est en jeu. Cela a généralement à voir avec la relation avec Morty. »

Bien sûr, il dirait avoir fait le show, mais il a promis qu’une nouvelle approche plus « canonique » récompenserait vraiment les fans de longue date de la série.