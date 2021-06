La saison 7 d’Outlander sera extra longue

« C’est un enveloppement »: la fameuse phrase pour annoncer la fin du tournage a de nouveau été entendue sur le tournage d’Outlander. Les stars de la célèbre série Starz ont terminé leur travail et ont pris quelques minutes pour partager leur émotion sur les réseaux sociaux. Ils ont souligné à quel point l’année a été difficile et Ils ont promis de revenir avec une saison 7 prolongée. Vue!

Les huit épisodes que la nouvelle livraison aura été basée sur « Vent et cendres » écrit par Diane Gabaldon en 2005. Après retard dû à la pandémie de coronavirus, les acteurs se sont à nouveau réunis en février et en seulement quatre mois ils ont filmé tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, il y aura le long chemin de la post-production qui peut retarder la première jusqu’en 2022.







Le protagoniste du programme, Sam Heughan, a été l’un des premiers à s’exprimer avant la fin de l’activité en Ecosse. « Saison 6 terminée, une belle balade dans les Highlands écossais », a publié l’interprète de Jamie Fraser à côté d’une photo avec une moto dans les incroyables paysages britanniques.

La saison 7 sera extra longue

Sophie squelette, actrice de Brianna Randall Fraser, était une autre de celles qui ont tiré la sixième saison et a expliqué plus en détail les problèmes que l’équipe a traversés. « Nous avons surmonté les complications supplémentaires d’une pandémie et tous les éléments que la météo écossaise pourrait nous jeter, nos acteurs et notre équipe méritent une énorme salve d’applaudissements. », Tenu.

De plus, l’artiste de 27 ans a prévenu que saison 7 sera « extra long » avec 16 épisodes pour compenser la brièveté du sixième. De cette façon, il atteindra son nombre maximum de chapitres qui en était à sa première année, bien qu’à cette occasion, il ait été divisé en deux parties entre 2014 et 2015.

Le producteur et écrivain, Matthieu B. Roberts, a également souligné l’effort fourni par l’ensemble du personnel pour réaliser les enregistrements : « Je suis honoré de faire partie de ce groupe d’équipes, d’équipes et d’acteurs talentueux et dévoués qui se sont sacrifiés et ont persévéré pour donner vie à l’Outlander S6. ».

Les messages des protagonistes d’Outlander pour la fin du tournage