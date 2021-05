La saison 7 de ‘The Flash’ confirme le retour attendu de XS

« The Flash » s’apprête à reprendre la diffusion de sa septième saison, et cela a confirmé le retour de l’un des personnages préférés des fans. Peu de temps après la nouvelle de l’arrivée de Bart Allen, l’un des futurs descendants de Barry, la série recevra à nouveau Nora Wes-Allen, également connue sous le nom de XS.

Interprétée dans la série CW par Jessica Parker Kennedy, Nora est apparue pour la première fois dans la saison 4 de la série, bien que la révélation de son identité en tant que fille de Barry n’ait été révélée qu’à la fin de la saison, jouant un rôle majeur dans la série. Cinquième saison sous l’identité de « XS », avec Barry remplissant un rôle de mentor.

Finalement, Nora révélera ses liens avec Eobard Thawne du futur, qui l’aidait à apprendre à contrôler ses capacités, bien qu’en réalité elle cherchait à l’utiliser pour s’échapper de prison avant son exécution. Nora disparaîtrait lorsque Team Flash parviendrait à vaincre Thawne et la deuxième Cigale, bien que Barry et Iris espéraient la revoir.

EW a confirmé que XS reviendra dans la septième saison de la série accompagné de son frère Bart Allen (Impulse dans les bandes dessinées). Le rapport indique que Nora est susceptible de revenir dans plusieurs épisodes rejoignant sa famille pour faire face à des forces plus importantes.

Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé si cette Nora sera la même que celle qui a rendu visite à ses parents au cours des saisons précédentes ou si elle provient d’une chronologie différente car la lignée dont elle est issue a été éliminée.

La CW se prépare pour le lancement de l’épisode numéro 150 de « The Flash », quelque chose qui a enthousiasmé les fans de la série après les retrouvailles apparentes de la famille des sprinters, ainsi que l’apparition potentielle d’autres personnages du passé dans l’histoire, se préparant un événement spécial pour la saison.