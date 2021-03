La saison 6 du chapitre 2 de Fortnite intitulé « Instincts » arrive

Il est déjà ici! La saison 6 de Fortnite est disponible avec un nouveau contenu sur votre Battle Pass. Nouveaux skins, objets, décors et plus encore.

Terminez la saison 5 du chapitre 2 de Fortnite. Et allez avec le contenu que nous avons dans cette nouvelle saison! Faites attention car le Fortnite saison 6 ça vient très fort. Donc, d’abord, si nous obtenons la passe de combat, dans plusieurs niveaux, nous pouvons débloquer des aspects de Lara Croft, protagoniste de la saga Tomb Raider.

Cela ne s’arrête pas là. Fortnite et sa saison 6 commencent avec la fermeture, ou du moins ils le contrôlent, de Zero Point. Avec l’agent Jones sous la forme d’un papillon, nous avons fermé tous les portails qui s’ouvraient. Des portails à travers lesquels des personnages comme Ripley d’Alien, Terminator, Daryl de The Walking Dead, Tron ou Ryu et Chun Li de Street Fighter sont arrivés. La saison dernière en contenu était une vraie folie.

Cette nouvelle saison du chapitre 2 promet beaucoup. Nous devons juste parcourir le contenu de la passe de combat pendant un certain temps. Pour tout cela, non seulement Lara Croft sera l’invitée de cette Fortnite Season 6. Dans environ 40 jours, si nous avons acheté le Battle Pass, nous pourrons acquérir Neymar Jr, joueur du PSG. L’apparence du footballeur brésilien n’a pas encore été révélée.

Nouvelles missions et défis

Une nouvelle saison apporte plus que des peaux. Le centre de la carte change et nous apporte de nouvelles zones que nous pouvons explorer. De plus, avec l’arrivée de cette saison 6, nous avons de nouveaux défis tels que la fabrication d’objets, la collecte de pièces mécaniques de véhicules, la recherche de figurines en or près de La Aguja, la fabrication d’une cape de chasseur ou la chasse aux animaux sauvages.