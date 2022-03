La saison 6 de Peaky Blinders arrive sur Netflix en juin

La sixième et dernière saison de la populaire série dramatique policière »Peaky Blinders » a fait ses débuts le mois dernier, précisément le 27 février par le canal du Bbc. Jusque-là, le service de streaming Netflixn’avait pas commenté quand nous verrions cette série sur sa plateforme, puisqu’elle a les droits de diffuser la série dans le monde entier.

Maintenant, Netflix a confirmé que la dernière saison de » Peaky Blinders » sera disponible sur sa plateforme la prochaine fois 10 juin. La saison numéro 6 a eu l’un des plus gros records de l’histoire de la série, car elle avait la quantité juteuse de 3,8 millions de téléspectateurs ont regardé la première de sa dernière saison.

Malheureusement, cette saison, nous ne verrons pas l’un des personnages préférés des fans, tante Polly, interprétée par Helen McCrory, qui est malheureusement décédé des suites d’un cancer le 16 avril de l’année dernière. Cependant, les fans peuvent espérer que la dernière saison de la série n’oubliera pas l’absence palpable de McCrory sans un envoi approprié pour la performance remarquable de l’actrice.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Peaky Blinders présentera sa sixième et dernière saison le 27 février.







La producción de la sexta temporada inició en febrero de 2020 en el Reino Unido, hasta que la pandemia por el COVID-19 forzó a que la producción se quedara estancada hasta por casi un año, comenzando nuevamente en noviembre de 2020, con su postproducción terminándose un an après.

Cillian Murphyqui joue dans » Peaky Blinders » en face du personnage de Thomas Shelby, a également été co-producteur exécutif pour les saisons 5 et 6, avec l’ajout d’écrivains et de créateurs Steven Knight, Caryn Mandabach, Jamie Glaezbrook, David Mason et Anthony Byrne.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Walking Dead prépare une nouvelle série centrée sur Neggan et Maggie.

Le casting principal de retour comprend, avec Murphy, sophie rundle comme Ada Shelby Paul Anderson comme Arthur Shelby Finn Cole comme le fils de tante Polly, Michael Gray, Anya Taylor Joy comme le personnage introduit dans la saison 5, Gina Gray, et Tom Hardy comme Alfie Solomons. Un nouveau visage dans le casting cette saison est Stéphane Graham.

Bien que la saison 6 de »Peaky Blinders » sortira jusqu’au 10 juin de cette année sur Netflix, la série est actuellement diffusée sur BBC iPlayeravec un épisode diffusé tous les dimanches.