La saison 6 de Peaky Blinders a dû être sauvée par le gouvernement britannique

Peaky Blinders prépare sa sixième et dernière saison après avoir terminé un tournage difficile au Royaume-Uni. C’est que la mort d’Helen McCrory en avril a été rejointe par le problèmes économiques qui ont affecté la production à la suite de la pandémie de coronavirus. Par conséquent, la série Netflix devait être sauvé en partie par le gouvernement britannique. Pourquoi l’ont-ils fait? Connaître les détails.

Après les derniers épisodes diffusés en septembre 2019, Le créateur Steven Knight a confirmé l’achèvement d’une sixième saison pour début 2020. Cependant, Covid-19 a retardé l’ensemble du projet et ce n’est qu’en janvier 2021 que le tournage a pu commencer. Pour ce faire, la production a eu une aide clé parce qu’il a reçu le soutien de l’État.







La saison 6 de Peaky Blinders a été sauvée par le gouvernement britannique

C’est ce qu’a révélé ce mercredi Variety, qui a détaillé le programme lancé par l’administration de la Boris Johnson pour sauver les séries et films locaux de la crise sanitaire. Au total, il y avait environ 640 projets subventionnés pour plus de 1,9 milliard de livres au cours des 12 derniers mois. Peaky Blinders et le film La fête des Mères étaient les titres avec la plus grande affiche qui ont reçu l’aide.

Le plan du gouvernement a assuré 55 000 emplois liés au secteur et inclus une assurance pour soutenir les productions qui ne pourraient pas le contracter. « J’ai vu de mes propres yeux à quel point ce plan a été une bouée de sauvetage pendant cette pandémie, en gardant les caméras allumées sur les plateaux de télévision et de cinéma à travers le pays. »a déclaré le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden.

La stratégie prévoit également un investissement de 27,6 millions de livres créer un Fonds de relance culturelle et soutenir le cinémas indépendants, notamment touchée lors des confinements les plus durs.

Les autorités ont choisi Peaky Blinders pour sa valeur historique. La série mettant en vedette Cillian Murphy se concentre sur une famille de gangsters de Birmingham et dépeint parfaitement les années 1920.