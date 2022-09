La saison 6 de Cobra Kai pourrait être retardée, selon les créateurs

Il semble que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour Cobra Kaï saison 6. Le célèbre Karate Kid Les retombées ont été créées sur YouTube Red en 2018 avant de passer à Netflix à partir de la troisième saison. Et maintenant, cinq saisons après, Cobra Kaï ne montre toujours aucun signe de ralentissement et continue de s’améliorer.





Cobra Kaï La saison 5 a été créée sur Netflix plus tôt ce mois-ci et a immédiatement remporté la première place du classement hebdomadaire des titres les plus regardés du streamer. Cependant, Netflix n’a pas encore renouvelé Cobra Kaï pour une sixième saison.

Cobra Kaï créateurs Josh Heald, Jon Hurwitzet Hayden Schlossberg sont actuellement occupés avec Oblitéré, une série d’action-comédie à haut indice d’octane de Netflix et Sony. La production est en cours le Oblitéré en ce moment, et le spectacle marque le retour du trio au genre de comédie non filtré et classé R, dans la lignée de leurs œuvres antérieures comme le Harold et Kumar films et Réunion américaine.

Heald, Hurwitz et Schlossberg travaillent également sur un Le jour de congé de Ferris Bueller spin-off et un Duc Nukem film. Cependant, le trio promet qu’une fois qu’ils auront terminé Oblitéré, Cobra Kaï la saison 6 sera la prochaine si elle est renouvelée bien sûr, ce qui, soyons d’accord, arrivera tôt ou tard. Il n’y a aucune chance que Netflix annule Cobra Kaï aussi bien. Voici ce que Jon Hurwitz a récemment déclaré à Deadline :

« Nous travaillons toujours sur tout cela avec Sony et Netflix, et nous n’avons pas encore de saison 6 officielle à annoncer. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous pensons constamment à ces personnages. Nous travaillons actuellement sur Obliterated. pour Sony et Netflix. Nous sommes dans notre deuxième mois de production là-dessus, et je pense que ça va époustoufler les gens. Mais nous espérons qu’il y aura plus de Cobra Kai à l’horizon. Il y aura peut-être un peu plus d’attente, potentiellement, juste parce que nous sommes en train de travailler sur cette autre émission, mais ce ne sera pas loin derrière, en supposant que tout se passe comme prévu. »





Que pouvons-nous attendre de la saison 6 de Cobra Kai ?

Cobra Kaï a commencé comme un véhicule vedette pour William Zabka, qui a repris son rôle de Le Karaté Kid antagoniste, Johnny Lawrence. L’émission a poursuivi la rivalité de Lawrence avec Daniel LaRusso (Ralph Macchio) tout en en déclenchant de nouvelles entre la jeune génération : Miguel Diaz (Xolo Maridueña) & Robby Keene (Tanner Buchanan) et Sam LaRusso (Mary Mouser) & Tory Nichols (Peyton List) .

La plupart des rivalités de longue date ont été réglées à partir de Cobra Kaï saison 5, mais tout ne reviendra pas à la normale dans la vallée si facilement avec le grand méchant John Kreese (Martin Kove) de la série qui se cache toujours là-bas. La saison 5 a également taquiné un tournoi mondial de karaté, alors peut-être verrons-nous des méchants internationaux la prochaine fois. Malheureusement, Heald, Hurwitz et Schlossberg gardent les choses près de leur poitrine et ont refusé de divulguer toute information sur la suite de la série, sauf qu’elle sera plus grande et plus mélodramatique. Avec un peu de chance, Cobra Kaï la saison 6 ne tardera pas à arriver.

En attendant, Sony cherche à étendre le Karate Kid franchise avec un film théâtral dont la première est prévue en 2024. Le film actuellement sans titre n’implique pas le Cobra Kaï équipe et n’a aucun lien avec les personnages. Espérons qu’il se déroulera au moins dans le même univers plutôt que d’être un redémarrage comme celui des années 2010 Le Karaté Kidavec Jaden Smith et Jackie Chan.