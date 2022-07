La saison 5 de Stranger Things sera plus courte que la saison 4, révèlent Duffer Brothers

Choses étranges La saison 4 est de loin la sortie la plus épique de la série Netflix à ce jour – en tout cas. Par rapport aux saisons précédentes, la quatrième saison s’est terminée non pas par un, mais par deux épisodes de long métrage, le chapitre 9 ayant duré près de 2 heures et demie. Alors que les détails de la saison 5 restent un secret bien gardé, les frères Duffer ont maintenant révélé que la dernière série de Choses étranges sera plus courte que la saison 4. S’adressant à Collider, Matt Duffer a déclaré:

« Nous pensions que la saison 4 allait être huit [episodes], et ils allaient être de longueur régulière. Donc, si vous nous aviez interviewés avant quatre heures, c’est ce que j’aurais dit. Je pense que nous visons à nouveau huit. Nous ne voulons pas qu’il soit 13 heures. Nous visons plus de 10 heures ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être plus long que la saison 1 parce que nous avons tellement de choses à conclure, mais je ne pense pas que ça va être aussi long que la saison 4. »

Étant donné que Choses étranges La saison 5 sera la dernière pour Eleven et le gang Hawkins, de nombreux fans s’attendront sans aucun doute à ce que la série soit aussi longue, sinon plus longue, que la saison 4. Mais Ross Duffer a expliqué pourquoi cela n’a pas besoin d’être le cas.

« Cette saison, par exemple, il a fallu deux heures avant que nos personnages ne réalisent que le monstre tuait des gens à Hawkins. Ils savent quelle est la menace maintenant, et cela aidera donc à l’accélérer. »

Donc, maintenant que la saison 4 a fourni tout l’échauffement, Choses étranges La saison 5 peut commencer par un sprint alors que le gang se réunit à nouveau pour sauver Hawkins de The Upside Down.

Les frères Duffer se mettront au travail sur la saison 5 le mois prochain

Les détails de la saison 5 restent un mystère, mais les frères Duffer ont maintenant révélé quand ils prévoyaient de commencer à écrire la dernière série de Choses étranges. « Nous allons prendre de petites vacances en juillet, puis nous reviendrons », ont récemment révélé les frères et sœurs. « Je sais que la chambre de l’écrivain va commencer cette première semaine d’août. »

Choses étranges La saison 4 reprend environ six mois après les événements de la saison 3. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois, et pendant cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface. Connu sous le nom de Vecna, les derniers instants de la saison 4, partie 1, révèlent l’identité choquante de cette créature de l’Upside Down. Il est Un, comme dans le numéro 11 de One to Eleven, et le premier enfant super puissant jamais expérimenté par le Dr Martin Brenner.





Avec la vengeance en tête et le pouvoir de The Upside Down à portée de main, quelles horreurs Vecna ​​déchaînera-t-il sur la ville de Hawkins ?

Mettant en vedette une grande distribution d’ensemble qui comprend Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Matthew Modine et Paul Reiser, Choses étranges La saison 4 est désormais disponible sur Netflix dans son intégralité.