La saison 5 de « Rick and Morty » ferait une pause dans sa diffusion

La cinquième saison de « Rick et Morty » est sur le point de se terminer avec la diffusion de ses dix épisodes, préparant l’arrivée du huitième pour ce soir (dimanche 8 août), mais tout semble indiquer que la production entrera en pause à partir de dimanche prochain. , le 15 août, prolongeant l’attente des deux derniers épisodes de la saison.

Adult Swim avait déjà prévu que cette pause aurait lieu la semaine prochaine (qui diffusera la fin de la deuxième saison de « Tuca & Bertie », qui serait accompagnée d’un marathon de la saison complète, bien qu’un nouveau calendrier de programmation ait fuité sur Twitter laisserait une image un peu sombre.

Selon ces informations, « Rick et Morty » ne fait pas partie de la fenêtre de programmation du 22 août, donc l’attente entre les épisodes 8 et 9 de la cinquième saison de la série durera pas moins de deux semaines.

Au cas où Adult Swim confirme la véracité de cette information, les fans de « Rick et Morty » ont commencé à commenter via les réseaux sociaux qu’il doit y avoir au moins une raison particulière pour créer autant d’attentes dans les deux derniers épisodes de la saison. . En raison du long temps d’attente entre la première et la seconde moitié de la saison quatre, deux semaines semblent être un temps d’attente raisonnable.

« Rick et Morty » ont déjà confirmé la production des sixième et septième saisons, de cette dernière, l’équipe d’écriture a confirmé son développement, avec les scripts prêts pour la production. Adult Swim a également confirmé la production de plus de courts métrages de la série dans le style anime, il y a donc beaucoup de contenu de la série à venir.

Cependant, Dan Harmon, Justin Roiland et le reste de l’équipe de production ont souligné qu’au fur et à mesure que la série progresse, chaque saison de « Rick et Morty » sera plus courte que la précédente, en raison du dévouement au niveau de détail et de production. dans chaque nouvel épisode.