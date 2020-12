La saison 5 de « My Hero Academia » révèle la date de sortie officielle

La cinquième saison de « My Hero Academia » arrivera le mars prochain, nous présentant le « Arc d’entraînement » qui affrontera le Classe 1-A contre leurs rivaux de l’Académie UA en Classe 1-B, et pour fêter l’annonce de la prochaine aventure de Midoriya et compagnie, la franchise a révélé une nouvelle image clé à côté de sa date de première lors de son panel à Jump Festa.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tout droit dans votre enfance!, Gogeta phase 4 arrive dans Dragon Ball FighterZ

Jump Festa a été un grand événement pour « My Hero Academia », non seulement en révélant cette nouvelle image clé, mais aussi en nous donnant la Date de lancement officiel de la franchise dans son ensemble le 27 mars de l’année prochaine.

Cependant, les fans ont été choqués lorsque le créateur de la série, Kohei Horikoshi, a partagé le fait que la série cherche à mettre fin à son histoire le plus tôt possible, comme il l’a dit lors du panel det « My Hero Academia ». Il va sans dire qu’avec Arc de guerre emmener les choses à un point critique dans le manga, nous devons surveiller le présent de « My Hero Academia » de manière plus approfondie.

【ヒ ー ロ ー 科 1 年 A 組 新 ビ ジ ュ ア ル が 来 た!】

21 年 3 月 27 日 (土) の # ヒ ロ ア カ 5 期 「A 組 vsB 組 対 抗 戦 編」 放送 開始 に 向 け て 、 ヒ ー ロ ー 科 1 年 A 組 の キ ャ ラ 新 ビ ジ ュ ア ル を 解禁!新 新 コ キ 公式 サ イ ト キ ャ ラ ペ ー ジ 更新 !!

→ https://t.co/WeiAC3xCth#heroaca pic.twitter.com/hlkqJDmyf9 – 僕 の ヒ ー ロ ー ア カ デ ミ ア « ヒ ロ ア カ » ア ニ メ 公式 (@heroaca_anime)

19 décembre 2020





Vous pourriez aussi être intéressé par: Fuites de la liste des jeux de Noël gratuits d’Epic Games Store sur Twitter

Le compte Twitter officiel de « My Hero Academia » a partagé cette nouvelle image clé de la plupart des membres de la classe 1-A, avec un certain élève qui fait partie de la classe 1-B qui deviendra l’un des plus importants de l’Arc d’entraînement et de la cinquième saison globale de l’anime.