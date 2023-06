La saison 5 de Magnum PI marque la fin de la série après le bref sursis de NBC

Le redémarrage récemment relancé de Magnum IP diffusera sa dernière saison. La série avait été revigorée avec une verve et un enthousiasme frais avec Jay Hernandez endossant le rôle de Thomas Magnum.



Le renouveau qui a ramené l’enquêteur emblématique sur le petit écran a finalement été stoppé net. La série est devenue célèbre dans les années 1980 avec Tom Selleck à la barre. La série policière fringante n’a pas pu échapper à la faux de l’annulation cette fois-ci. Après avoir mis le pied au plancher pendant quatre saisons sur CBS, Magnum IP a rencontré un feu rouge en mai 2022. Cependant, la série était loin d’être un violet rétrécissant; il comptait une audience substantielle et se classait parmi les émissions les plus élevées de la télévision diffusée au moment de son annulation initiale. FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU Avec l’attrait de ces cotes d’octane élevées, NBC, dans un geste surprenant, a mis la clé dans le contact et a accéléré le Magnum IP moteur encore une fois. Le réseau s’est emparé de la série, lui donnant une bouée de sauvetage de deux saisons comprenant 20 épisodes, moins de deux mois après que CBS a coupé le cordon. Par un coup du sort, NBC a décidé que Magnum IP n’irait pas au-delà de sa cinquième saison. Le réseau a dû prendre une décision critique car les contrats de la distribution devaient expirer le 30 juin. Les options disponibles étaient soit de prolonger ces contrats, soit de permettre à la série de rouler jusqu’au coucher du soleil. NBC a choisi ce dernier. Le réseau, qui a resserré les cordons de sa bourse en transmettant divers pilotes et en annulant plusieurs autres émissions, a jugé imprudent d’investir davantage dans Magnum PI, en particulier face à l’incertitude quant au moment où la production pourrait reprendre en raison de la grève en cours de la Writers Guild. CONNEXES: Ce que les fans peuvent attendre du passage de Magnum PI de CBS à NBC



La sortie artisanale de NBC révélée par le détective

La cinquième saison de Magnum IP est prévu pour se composer de 10 épisodes finaux, un dernier hourra pour les fans de cette série électrisante. La décision de NBC peut être considérée comme une décision réticente mais pragmatique. Fait intéressant, le réseau a utilisé une stratégie de « saison divisée » pour la commande de 20 épisodes, une tactique que certains pourraient dire aussi astucieuse que les compétences de détective de Magnum.

Cette manœuvre a permis à NBC d’éviter d’accorder des augmentations de salaire annuelles aux acteurs, aux créateurs et à l’équipe – une pratique qui est devenue de plus en plus répandue parmi les réseaux et les services de streaming.

Dans les coulisses, le redémarrage a été piloté par le showrunner visionnaire Eric Guggenheim, qui a également été producteur exécutif aux côtés de Justin Lin, John Davis et John Fox. La distribution de l’ensemble, qui comprend Perdita Weeks, Zachary Knighton, Stephen Hill, Tim Kang et Amy Hill, a donné vie aux personnages, garantissant que le redémarrage était plus qu’un simple voyage nostalgique dans le passé.

Comme Magnum IP se prépare à faire ses derniers adieux, il convient de noter que NBC a 11 drames et comédies scénarisés de retour et en a commandé quatre nouveaux pour la saison de diffusion 2023-24.

Magnum IP détient le douteux honneur d’être le premier spectacle confirmé à se conclure au cours de ce cycle. Alors que les fans peuvent nourrir des émotions mitigées, la série laissera sans aucun doute une marque indélébile sur le paysage télévisuel, et l’esprit de Thomas Magnum continuera de résonner dans les couloirs d’Hollywood.