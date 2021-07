La saison 5 de « Lucifer » atteint un nouveau record de streaming

Il ne fait aucun doute que « Lucifer » est actuellement l’une des productions les plus populaires du catalogue Netflix. La série raconte les mésaventures de l’ange déchu qui décide de quitter son poste de seigneur des enfers pour ouvrir une boîte de nuit à Los Angeles, en plus de servir de consultant pour le service de police.

Tom Ellis joue le personnage principal charismatique de la série, avec un casting complété par la présence de Lauren German et Kevin Alejandro jouant les détectives Chloe Decker et Dan Espinoza, ainsi que Lesley-Ann Brandt dans le rôle du démon Mazikeen.

« Lucifer » a été conçu comme une série originale sur le réseau Fox jusqu’à ce qu’en 2018, il soit annulé après la fin de sa troisième saison, en raison de « faibles niveaux d’audience ». Netflix tiendrait compte des supplications des fans lors du renouvellement de la série pour ses deux dernières saisons, bien que le succès de son catalogue ait conduit à la commande d’une sixième et dernière saison.

Cela s’est avéré être la décision la plus judicieuse que Netflix puisse prendre concernant sa programmation. Un nouveau rapport de Deadline souligne que « Lucifer » continue en tête des records Nielsen, qui font une comparaison entre les services de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Hulu.

Après l’arrivée de la seconde moitié de la cinquième saison de « Lucifer » le 28 mai, le programme a reçu au total environ 1,8 milliard de minutes en lecture au sein de la plateforme de streaming, ceci entre la période comprise entre le 31 mai et le 6 juin, augmentant de 40% des reproductions de la série depuis la dernière mesure qui comprend la semaine précédente.

« Lucifer » a réussi à battre Disney + avec la sortie de « Raya and the Last Dragon », qui a atteint la deuxième place dans la liste des reproductions avec 1,1 milliard, tandis que Netflix revient pour prendre les troisième et quatrième places avec « Sweet Tooth » Et « Sale John », respectivement. De plus, « Lucifer » s’avérerait avoir une audience démographique entre 18 et 34 ans, avec une majorité de femmes dans sa part d’audience.