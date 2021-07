La saison 5 de Fall Guys vous permettra de gagner des costumes Ratchet & Clank avec des événements en jeu

Le penchant de Fall Guys pour les personnages invités apparaissant comme des costumes ne ralentira pas de si tôt. En fait, une collaboration majeure est au coin de la rue; Ratchet et Clank seront tous deux des tenues à gagner dans le titre multijoueur fou de Devolver Digital très bientôt.

Initialement divulguée avec d’autres skins liés à PlayStation, cette paire de plates-formes arrivera l’une après l’autre sur Fall Guys dans le cadre du système d’événements en jeu de la saison 5. L’événement Ratchet aura lieu du 26 juillet au 1er août, et l’événement Clank se déroulera du 6 au 15 août. Afin de déverrouiller les costumes, vous devrez relever un ensemble de défis pour chacun – des choses comme la qualification dans certains tours, ou plonger X fois, ce genre de chose. Vous pourrez suivre vos progrès dans le jeu et gagner suffisamment de points vous permettra de collecter les tenues ainsi que d’autres goodies, comme des bannières spéciales et des emotes.

Si vous complétez les séries de défis Ratchet et Clank, vous obtiendrez une bannière bonus avec Rivet, le Lombax introduit dans Ratchet & Clank: Rift Apart.

Reviendrez-vous fantôme chez Fall Guys pour participer à ces événements spéciaux ? Allez-vous porter la tenue Ratchet ou Clank ? Tombez dans la section commentaires ci-dessous.