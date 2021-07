La saison 5 de Fall Guys présente des événements à durée limitée, de nouvelles manches et plus encore sur PS4

La saison 5 de Fall Guys vient d’être officiellement révélée via un livestream, et cela ressemble à une autre mise à jour assez substantielle du populaire jeu de plateforme Battle Royale. Nous savions déjà que la nouvelle saison apporterait un thème de jungle, et il semble que cela vienne avec toutes sortes de nouvelles choses à voir et à faire.

Comme vous pouvez vous y attendre, la saison 5 introduira une poignée de nouveaux tours. Six nouveaux niveaux seront ajoutés à la rotation, et ils sonnent plutôt bien. Treetop Tumble est un nouveau parcours d’obstacles avec des chemins ramifiés, tandis que Pegwin Pool Party vous fait glisser sur les pentes et essayer d’attraper ces oiseaux embêtants. Stompin’ Ground consiste à survivre à l’assaut de trois rhinocéros mécaniques alors qu’ils chargent. Lily Leapers est une sorte de défi de plate-forme consistant à sauter entre des couches de tambours, tandis que Bubble Trouble consiste à faire éclater des bulles dans une grande arène. Enfin, Lost Temple est un nouveau tour final dans lequel vous devez atteindre la couronne au centre, mais le chemin y change constamment.

En plus de ces nouvelles étapes, la saison 5 ajoute pour la première fois des événements à durée limitée. Ces événements offrent des récompenses rares pour la réalisation de certains défis, mettant potentiellement en vedette des « invités spéciaux » en cours de route. Le mode Escouades attirera également l’attention; l’équipe testera les listes de lecture duos et trios pendant une durée limitée au cours de la saison. Il va sans dire que la nouvelle saison ajoutera également toutes sortes de nouveaux articles cosmétiques à collectionner. Enfin, le jeu sera bien sûr mis à jour avec divers correctifs et améliorations de l’expérience globale.

Tout cela arrivera avec la saison 5, qui débutera demain, le 20 juillet. Revenez-vous dans Fall Guys pour le vérifier? Tombez dans la section des commentaires ci-dessous.