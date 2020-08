La saison 5 apporte la compagnie de l’ombre

Le 5 août, “Call of Duty: Modern Warfare” et “Warzone” débuteront dans la saison 5. Dans une nouvelle bande-annonce, Activision présente maintenant quelques vieilles connaissances qui rejoignent les opérateurs en tant que nouvelle faction: la Shadow Company.

La compagnie de l’ombre est apparue pour la première fois à la fin de “Call of Duty: Modern Warfare 2”. Roach et Ghost ont volé des données secrètes sur Makarov et la compagnie de l’ombre était censée sécuriser leur évasion. Cependant, lorsque Roach et Ghost arrivent à l’hélicoptère, ils sont abattus par le chef de la compagnie de l’ombre, le général Shepherd. Depuis lors, la Shadow Company est considérée comme une faction ennemie.

Que fait la société fantôme à cette époque?

Les objectifs de la Shadow Company sont en grande partie inconnus. Cependant, leur histoire semble avoir changé avec le redémarrage de “Modern Warfare”. Selon le blog officiel Activision, la Shadow Company est une unité militaire privée issue de la rupture de l’alliance d’armistice. Donc la faction ne semble plus avoir rien à voir avec le général Shepherd, mais elle semble toujours être hostile. Les trois opérateurs de la Shadow Company comprennent leur chef Marcus “Lerch” Ortega, Rozlin “Roze” Helms et Velikan.

Ces nouvelles armes pourraient être nouvelles dans la saison 5

En plus de la nouvelle faction Shadow Company, la saison 5 devrait également offrir beaucoup plus de contenu frais. Ceux-ci incluent de nouveaux fers de tir. Deux armes sont actuellement très appréciées: la mitraillette APC9 et le fusil d’assaut AN-94. Les deux armes sont déjà apparues dans certaines fuites et l’APC9 était même jouable pendant une courte période dans “Modern Warfare” en raison d’un bug. L’AN-94 était l’un des fusils d’assaut les plus populaires dans les parties “Black Ops”.

Dataminer a également pu trouver des références à deux nouveaux fusils de sniper dans le code du jeu: le CheyTac M200 Intervention et le R700. Nous ne saurons quelles armes sont réellement incluses dans la saison 5 au début de la nouvelle saison le 5 août.