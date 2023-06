La saison 4 des garçons approfondira les histoires de ses personnages

La prochaine saison de la série à succès d’Amazon Prime Les garçons est prêt à approfondir les histoires et les personnalités de ses personnages, offrant aux téléspectateurs une compréhension plus profonde de leurs motivations et de leurs actions.





Lors d’une interview avec Collider, Erin Moriarty, conscient des attentes élevées, a abordé la question de savoir ce qui différencierait la saison à venir de ses prédécesseurs. Moriarty, qui incarne le personnage d’Annie January, également connu sous le nom de Starlight, a partagé que la quatrième saison continuerait à démêler les complexités de la distribution unique de la série. Au fur et à mesure que la série progresse, les personnages initialement perçus comme des méchants seront explorés plus en profondeur, fournissant des informations susceptibles de remettre en question les hypothèses et les idées préconçues initiales des téléspectateurs.

Moriarty a déclaré que ces explorations approfondies de la trame de fond permettront au public de comprendre les motifs et les actions derrière chaque personnage. Ses commentaires reflètent l’engagement de la série envers le développement complexe des personnages. C’est une approche que la série a déjà démontrée, notamment avec le personnage de Homelander, interprété par Antony Starr, dont les premières années traumatisantes ont été explorées lors des saisons précédentes.

« Chaque saison, nous approfondissons un peu chaque personnage », déclare Moriarty. « Les personnages… que vous pensiez être des méchants, vous commencez à en apprendre un peu plus sur eux, ce qui vous fait peut-être sentir, non pas qu’ils sont bons, mais qu’il y aura toujours des détails que vous ne pourrez jamais anticiper, qui vous empêcher de mettre ce personnage dans une boîte.





Les garçons Essaie de se démarquer du reste du genre super-héros

Le genre super-héros est devenu une force importante dans le divertissement contemporain. Elle a produit des films influents et, en même temps, rentables au cours des quinze dernières années. Les garçons occupe une position unique dans ce paysage. Il propose une prise satirique qui se démarque alors que de nombreuses tentatives de capitaliser sur l’engouement pour les super-héros. Inspiré par des super-héros de renom et un regard critique sur la consommation, Les garçons présente un monde où les capacités surhumaines sont très éloignées des contes de moralité traditionnels et clairs.

La série a constamment renversé la vision typique des super-héros en tant que parangons de vertu luttant pour la justice. Au lieu de cela, il fournit à ses êtres super puissants des histoires sympathiques et souvent tragiques qui contextualisent leurs actions moins qu’héroïques. Les personnages les plus méprisables de la série sont souvent dépeints d’une manière qui remet en question les perceptions initiales des téléspectateurs, compliquant le récit et ajoutant de la profondeur à leurs caractérisations. Cette approche innovante a permis Les garçons pour se tailler une place distincte dans le monde des histoires de super-héros.

À quoi s’attendre sur le prochain Les garçons Saison 4?

En trois saisons, les personnages de Les garçons, qu’ils possèdent ou non des superpouvoirs, n’ont cessé de surprendre et d’intriguer les téléspectateurs. Les remarques de Moriarty indiquent que la quatrième saison devrait poursuivre cette tendance.

Interrogé sur les épisodes les plus marquants de la saison à venir, Moriarty, qui était timide, n’a pas identifié d’épisode spécifique à anticiper pour le public. Elle a cependant fait allusion à une finale de saison très pleine de suspense remplie de rebondissements inattendus. L’actrice a assuré aux fans que le point culminant de l’arc narratif de la saison serait à la fois gratifiant et bien mérité. Elle a rappelé aux téléspectateurs que dans l’univers de Les garçonstout peut arriver et arrivera, laissant présager une saison pleine de surprises.

La série vient de terminer le tournage de la saison 4. Elle est actuellement dans sa phase de post-production. Cependant, malgré toutes les informations fournies par Moriarty lors de l’interview, la plus grande question est restée sans réponse. Quand est-ce que Les garçons La saison 4 est-elle sortie ?