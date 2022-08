La saison 4 de Umbrella Academy se termine sur la série Netflix

Netflix annonce une autre saison de l’adaptation comique populaire L’Académie des Parapluies sur. la 4ème saison avec la famille excentrique des super-héros mais en même temps ça aussi Fin de la série à succès être.

Quand la saison 4 arrive-t-elle sur Netflix ?

La troisième saison est disponible sur Netflix depuis le 22 juin. Il n’y a toujours pas de date précise pour la 4e saison, mais les dernières sont probables 10 épisodes de la nouvelle saison au plus tôt 2023 apparaître.

La série à succès sept fois primée aux Emmy Awards de Netflix est basée sur les noms du même nom des bandes dessinées de Gérard Way et Gabriel Ba. La troisième saison à elle seule conquise 124,5 millions heures regardées au cours des quatre premières semaines, le top dix du service de streaming.

Détails de la première histoire : voici comment la saison 4 continue

La troisième saison laisse les fans avec quelques questions. Les créateurs de la série promettent qu’ils auront tous une réponse.

Qu’est-il arrivé? L’Umbrella Academy de Sir Reginald Hargreeves a été renvoyée à 1963. Luther alias Spaceboy (Tom Hopper), Diego alias The Kraken (David Castañeda), Allison alias The Rumor (Emmy Raver-Lampman), Klaus alias The Séance (Robert Sheehan), Vanya / Viktor alias The White Violin (Elliot Page) et Number Five alias The Boy (Aidan Gallagher) doit une nouvelle fois empêcher la fin du monde, ce qu’ils ont finalement réussi à faire.

Mais à la fin de leur aventure, les familles de super-héros retournent au Cadeauseulement pour trouver Hargreeves qui l’attendait avec un groupe d’autres jeunes : L’Académie des moineaux.

Apparemment, les frères et sœurs Hargreeves sont à travers le Voyage dans le temps vers un univers parallèle a atterri et a découvert que dans le présent alternatif, son père adoptif avait adopté d’autres enfants. Ensemble, ils doivent nouvelle chronologie unissent leurs forces pour faire face à une nouvelle menace qui menace de tout détruire.

« Cette nouvelle chronologie a été dictée par Hargreeves, qui a reprogrammé l’univers à la fin de la saison trois. Cependant, en raison des actions d’Allison, il n’a pas pu terminer ce qu’il avait commencé. Au lieu de cela, Allison appuie sur le bouton de réinitialisation, ce qui fait que les frères et sœurs perdent leurs pouvoirs. Mais ce ne sera pas la seule bizarrerie de cette chronologie. Il y a de nouveaux ennemis qui veulent les anéantir. Maintenant la question est, comment font-ils sans leurs pouvoirs ? Y a-t-il un moyen de les récupérer ? Les enjeux n’ont jamais été aussi grands… »promet le showrunner Steve Blackman.

La dernière saison verra des retrouvailles avec Elliot Page, Tom Hopper, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Justin H. Min, Ritu Arya et Colm Feore.

