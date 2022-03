La saison 4 de True Detective se déroule sur HBO avec Barry Jenkins et Issa Lopez

HBO a officiellement annoncé la quatrième saison de la série dramatique policière acclamée Vrai détective. Issa López (Les tigres n’ont pas peur) reprendra les fonctions d’écriture du créateur Nic Pizzolatto. Lopez servira également de producteur exécutif en plus de diriger le pilote. Barry Jenkins (Clair de lune, si Beale Street pouvait parler) sera également producteur exécutif de l’émission, provisoirement intitulée Vrai détective : Night Country.

Selon The Hollywood Reporter, Nic Pizzolatto devrait également recevoir un crédit de producteur exécutif, aux côtés de Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Détails du terrain pour True Detective : Pays de la nuit sont toujours gardés secrets, bien qu’un rapport précédent ait suggéré que HBO envisageait Jodie Foster pour jouer l’une des deux femmes principales. Il est également rapporté que le spectacle aura lieu dans l’Arctique cette fois-ci.

Vrai détective fait partie des émissions les plus réussies de HBO au cours de la dernière décennie. À l’exception d’une deuxième saison décevante, Vrai détective a été salué par la critique et le public. Tout au long de sa diffusion, l’émission a généré des chiffres d’audience importants et a remporté de nombreux prix. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’une nouvelle saison ne soit éclairée. Casey Bloys, responsable de la programmation chez HBO, a récemment déclaré que le réseau était en pourparlers avec des écrivains pour développer Vrai détective 4. Bloys a également déclaré que HBO visait la qualité et une « nouvelle voix » pour l’émission.

Que pouvons-nous attendre de True Detective : Night Country ?





Vrai détective est l’une des émissions les plus regardées et acclamées par la critique de HBO. Réalisé par Cary Fukunaga (Pas le temps de mourir, bête d’aucune nation) et écrit par Nic Pizzolatto, Vrai détective La saison 1 mettait en vedette Matthew McConaughey et Woody Harrelson dans le rôle de deux détectives d’homicide aux idéologies contrastées essayant de reconstituer le mystère entourant plusieurs meurtres horribles dans la campagne de la Louisiane.

Après le succès de la première saison, une deuxième saison a été immédiatement annoncée et créée en 2015 mais n’a pas répondu aux attentes.. Vrai détective La saison 3 a fait ses débuts en 2019, avec l’acteur oscarisé Mahershala Ali. Bien qu’il ait marqué une amélioration par rapport à la saison précédente, il ne pouvait toujours pas dépasser les normes incroyablement élevées fixées par Vrai détective saison 1.

Chaque saison suit un format d’anthologie, avec un récit autonome. Le créateur Nic Pizzolatto a déclaré qu’il avait présenté son idée pour Vrai détective saison 4 à HBO, mais le réseau n’a pas avancé. Selon Deadline, d’autres écrivains, comme Euphorie créateur Sam Levinson, ont également tenté leur chance en développant un nouveau Vrai détective série, mais en vain.

La cinéaste mexicaine Issa Lopez, qui est surtout connue pour son film de genre de 2017, Les tigres n’ont pas peurécrit maintenant le script pour True Detective : Pays de la nuit. Barry Jenkins, qui a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté pour Clair de lune, participe également au spectacle. Jenkins a rapidement gravi les échelons à Hollywood, devenant l’un des cinéastes les plus recherchés en ce moment. Il dirigera ensuite Disney’s La suite du Roi Lion.





Une nouvelle approche pourrait être bénéfique pour Vrai détective, car les deux dernières saisons – bien que bien faites – n’ont pas été à la hauteur de la première. Peut-être qu’un changement de décor et de showrunner sera pour le mieux. De plus, si True Detective : Pays de la nuit a lieu dans l’Arctique, ce serait quelque chose à voir, surtout avec le budget de HBO. Un mystère situé dans l’Arctique enneigé et glacial où le soleil ne se lève pas pendant des mois d’affilée, qu’y a-t-il à ne pas aimer ?





