La saison 4 de ‘Stranger Things’ sera plus « mature » dans le style

L’un des protagonistes de ‘Choses étranges’, Gaten matarazzo, a révélé que la quatrième saison de la série connaîtra un changement plus mature à mesure que ses personnages principaux grandiront avec l’histoire.

Après trois saisons, « Stranger Things » reste l’une des émissions originales de Netflix les plus appréciées des fans. La série a débuté en 2016 et a introduit les téléspectateurs dans un monde alternatif mystérieux qui envahit progressivement la ville où vivent les protagonistes, mettant en scène l’action pendant les années 80 avec des références infinies de la culture populaire.







Maintenant, dans une nouvelle interview, Matarazzo, qui joue Dustin dans la série, a parlé du style que la nouvelle saison de la série aura et si elle sera plus mature, « Je pense que ça doit être », en plus de faire l’éloge du créateurs de ‘Stranger Things’, Mat et Ross Duffer.

«Quant au ton de cette saison, il est définitivement plus mature, c’est sûr. Je pense qu’ils l’ont fait exprès, parce que je pense qu’ils veulent montrer le spectacle en train de mûrir avec leurs enfants. En vieillissant, nous devons avoir des personnages plus matures », a ajouté Matarazzo.







«Ils font face à cette situation, mais ils l’acceptent et ils l’utilisent à leur avantage. Ils n’ont pas peur quand on vieillit ou quand nos voix deviennent plus épaisses… ils l’utilisent comme une grenade quand ils écrivent. C’est incroyable ce qu’ils peuvent faire. Travailler avec eux est exceptionnel. Cela a toujours été « .

D’autre part, la quatrième saison de ‘Stranger Things’ a été décrite par Finn Wolfhard comme le plus « sombre » à ce jour.