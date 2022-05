La saison 4 de Stranger Things gâchée par le lien avec le jeu Monopoly, laissant les créateurs furieux

Après trois ans sans nouveaux épisodes, il y a eu beaucoup d’anticipation de la part des fans à l’approche de la quatrième saison de Stranger Things. Les créateurs de la série, Ross et Matt Duffer, ont travaillé dur avec les acteurs et l’équipe de la série pour garder secrètes toutes les plus grandes surprises de la saison 4 jusqu’à ce que les nouveaux épisodes arrivent sur Netflix, et jusqu’à présent, ils avaient fait un excellent travail. Malheureusement, des erreurs ont été commises en ce qui concerne la promotion de l’émission, car un jeu de société lié a fini par révéler de nombreux points majeurs de l’intrigue.

Par THR, un jeu de société Monopoly officiel a été créé pour aider à promouvoir la nouvelle saison de Stranger Things. Les images des cartes du jeu révèlent explicitement les rebondissements de l’intrigue et d’autres surprises qui n’ont pas encore été révélées publiquement. Les Duffer Brothers auraient eu un « effondrement total » à cause de la fuite car ils n’auraient pas été consultés sur le jeu Monopoly. Il n’est pas tout à fait clair si les images ont été divulguées à partir d’une version du jeu qui n’était pas encore destinée à être publiée ou si elles avaient été mises par inadvertance sur les étagères des magasins par un détaillant. Seules les anciennes versions peuvent être trouvées dans les grands magasins en ligne, bien qu’il existe des listes eBay pour la version mise à jour de la saison 4.

FILM VIDÉO DU JOUR

Des choses comme ça se sont produites dans le passé. Le Mandalorien le créateur Jon Favreau est quelqu’un qui s’est donné beaucoup de mal pour éviter que les spoilers ne fuient pour le Star Wars série, notamment l’introduction de Grogu, alias Baby Yoda. Garder ce personnage révéler une surprise signifiait qu’aucune marchandise avancée ne pouvait être créée pour coïncider avec la première de la série Disney +. L’inconvénient était qu’il y avait d’innombrables fans qui affluaient dans les magasins à la recherche de jouets en peluche Baby Yoda, pour finir par acheter des versions faites par des fans sur Etsy car aucun officiel n’était disponible.

En relation: Stranger Things: Max sera crucial pour les événements de la saison 4

Stranger Things 4 est l’avant-dernière saison

Il a déjà été annoncé que Stranger Things la saison 5 servira de dernière saison de l’émission. Il y a de fortes chances que la franchise finisse par continuer sur Netflix avec une série dérivée ou une suite, mais pour l’instant, les fans peuvent attendre avec impatience l’avant-dernière saison sur Netflix cet été après une longue interruption. Vous pouvez lire le synopsis officiel de la saison 4 de Stranger Things au dessous de.

« Cela fait six mois depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec les conséquences, notre groupe d’amis est séparé pour la première fois – et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas rendu les choses plus faciles. En cette période des plus vulnérables, une nouvelle et horrible menace surnaturelle fait surface, présentant un horrible mystère qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down. »

Stranger Things la saison 4 sera composée de deux tomes. Le volume 1 fera ses débuts le 27 mai 2022, tandis que le volume 2 suivra le 1er juillet. Vous pouvez regarder les trois premières saisons en streaming sur Netflix.