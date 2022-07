La saison 4 de Stranger Things établit un record de streaming massif

Choses étranges La saison 4 allait toujours être un énorme événement cet été, et elle n’a pas déçu. Dans de nouveaux chiffres révélés par Nielsen, après les débuts massifs de 5,14 milliards de minutes visionnées lors de sa première semaine sur Netflix, la série a battu le record d’une semaine entre le 30 mai et le 5 juin avec un nombre sans précédent de 7,2 milliards de minutes visionnées. Pour mettre cela en contexte, aucune série en streaming n’a jamais réussi à atteindre 6 milliards de minutes visionnées en une semaine depuis que Nielsen a commencé à publier des données il y a deux ans, et les prétendants les plus proches ont été les goûts de Roi tigre et Ozarkqui ont tous deux atteint 5 milliards mais loin du niveau de Choses étranges.

La réalisation de Choses étranges est d’autant plus impressionnant si l’on considère que d’autres séries sorties au cours des deux dernières années sont survenues pendant des périodes de verrouillage alors que la pandémie de Covid était en plein essor. Quand plus de gens étaient à la maison, à la recherche de quelque chose à regarder, il est difficile de croire à quel point Choses étranges a dépassé ces chiffres à un moment où de nombreuses personnes sont maintenant revenues à une routine plus normale et montre à quel point les fans ont hâte de voir le dernier opus de la saga de Hawkins et l’Upside-Down.

À titre de comparaison, d’autres streamers n’ont pas réussi à se rapprocher de la puissance du monstre Netflix. Obi Wan Kenobi a réussi 958 millions de minutes décentes, ce qui était proche de correspondre à sa première semaine, tandis que sur Amazon Prime, Les garçons a géré des chiffres similaires avec 919 millions de minutes de visionnage. La seule chose à retenir dans tous ces cas, c’est que les chiffres de Nielsen incluent tous les épisodes disponibles des émissions, et avec Choses étranges ayant non seulement ses trois séries précédentes, mais sept épisodes exceptionnels de la saison 4 tombant tous ensemble, aucune des autres émissions n’a eu une bonne chance.





Stranger Things a maintenant publié ses derniers épisodes.

Le 1er juillet, les deux derniers épisodes de Choses étranges‘ la quatrième saison a chuté, avec une durée d’exécution combinée de près de quatre heures. Reprenant là où le septième épisode s’est terminé, la finale a mis fin à la saison la plus grande et la plus ambitieuse de la série. En fait, c’était tellement ambitieux que non seulement cela a pris beaucoup plus de temps à faire, même en tenant compte des retards de Covid, mais que les Duffer Brothers ont travaillé littéralement jusqu’à la 11e heure pour finaliser les effets visuels.

Selon les esprits derrière Choses étrangesles 20 derniers plans d’effets visuels de la finale ont été terminés et téléchargés sur les serveurs Netflix littéralement des heures avant la sortie des épisodes, ce qui signifie que quiconque regarde dès l’arrivée des épisodes ne verrait peut-être pas la version terminée. CollisionneurSteven Weintraub a noté sur son compte Twitter : « Si vous regardez l’épisode à 2 heures du matin ce soir, vous ne verrez peut-être pas les derniers clichés. Je crois qu’ils ont dit 20 plans VFX. Ce qui signifie que vous pouvez regarder [the] épisode et ne remarquez probablement pas ce qui n’a pas été fait à 100%. Je ne veux pas donner l’impression que l’épisode n’a pas été terminé à 99%. »





Avec les Duffers promettant que la cinquième saison finale ne sera pas aussi longue à venir que celle-ci, et les enjeux devraient être encore plus élevés, les fans ne peuvent plus qu’attendre de voir comment le Choses étranges l’histoire touche à sa fin.