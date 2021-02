La saison 4 de Stranger Things est la plus sombre à ce jour, selon Finn Wolfhard

Depuis ses débuts, Choses étranges a combiné habilement les thèmes de l’amitié et de la nostalgie adolescentes avec quelques moments de véritable terreur. La saison 3 de la série est devenue plus sombre que jamais, présentant des créatures d’un royaume de cauchemar qui pourraient détruire le monde entier. Selon Finn Wolfhard, qui joue le rôle de Mike Wheeler dans la série, la saison à venir sera la plus sombre à ce jour.

« Chaque saison, il fait de plus en plus sombre. Vraiment, je dirai qu’avec la saison 3, j’étais comme, c’est la saison la plus sombre qui soit, comme les rats qui explosent et tout. Mais vraiment, la saison 4 jusqu’à présent, c’est la saison la plus sombre. Il n’y en a jamais eu. Chaque année, ça s’amplifie. Chaque année, ça devient de plus en plus drôle, de plus en plus sombre et triste, et tout. Chaque année, ils amplifient. «

C’est loin d’être la première fois que Stranger Things saison 4 est distinguée pour ses thèmes sombres. Auparavant, Gaten Matarazzo, qui joue Dustin, avait remarqué: « Je pense que la plupart diraient probablement que c’est le plus effrayant [season] sur les trois précédents. « Joe Keery, qui joue Steve Harrington, a fait écho à ce sentiment, déclarant » Je pense que cette année – et je sais que je le dis chaque année – mais cela va certainement être beaucoup plus effrayant qu’avant ans, parce que l’année dernière a été assez sombre. «

La dernière saison de Choses étranges terminé sur quelque chose d’une note décevante. Le roi-démon interdimensionnel que les enfants avaient surnommé le « Mindflayer » avait été scellé et empêché d’entrer dans notre monde, mais au prix de la vie de Billy Hargrove, tandis que le détective Jim Hopper s’était en quelque sorte retrouvé enfermé dans un Prison russe.

Il semble que la quatrième saison de la série est sur le point de vraiment intensifier les choses en termes de montrer le véritable pouvoir de Mindflayer, et comment il va réaliser son désir de conquérir le monde de son repaire dans l’Upside-Down. Le réalisateur et producteur de l’émission, Shawn Levy, avait précédemment expliqué comment le long retard dans le tournage de la saison 4 avait en fait permis aux créateurs et scénaristes de l’émission, les frères Duffer, de produire un ensemble exceptionnel de scénarios pour les prochains épisodes.

« Je vais juste dire le [global lockdown] définitivement retardé massivement le tournage et donc le lancement de notre saison 4 actuelle, date encore à déterminer. Mais cela a eu un impact très positif en permettant aux frères Duffer, pour la toute première fois, d’écrire toute la saison avant de la tourner et d’avoir le temps de réécrire d’une manière qu’ils avaient rarement auparavant afin que la qualité de ces scénarios soit exceptionnelle, peut-être mieux que jamais. »

Créé par les Duffer Brothers, Choses étranges stars Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke et Ethan Thurman-Hawke. La saison 4 n’a pas encore reçu de date de sortie. Découvrez l’intégralité de l’entrevue avec Finn Wolfhard à CBC.

