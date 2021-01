La saison 4 de Stranger Things est la plus effrayante à ce jour, avertit un Gaten Matarazzo excité

Choses étranges a certainement eu sa part de moments horribles dans les trois premières saisons de l’émission Netflix, mais la star de la série Gaten Matarazzo dit que la saison 4 sera la plus effrayante à ce jour. Depuis le début de la série en 2016, Matarazzo a joué le personnage préféré des fans Dustin Henderson, l’un des quatre garçons principaux au cœur de l’histoire. Il sera de retour avec les autres quand Choses étranges revient enfin avec de nouveaux épisodes, et il semble que la série sera également plus effrayante qu’avant.

« Yikes, » Gaten Matarazzo Raconté Nous hebdomadaire ce mois-ci, interrogé sur la saison 4. « Je pense que la plupart diront probablement que c’est le plus effrayant [season] sur les trois précédents, que j’adore car c’est très amusant à filmer. «

Bien que le casting travaille dur pour tourner certains des matériaux les plus sombres qu’ils aient encore créés, Matarazzo explique également que les acteurs font de leur mieux pour maintenir une atmosphère « joyeuse et énergique » sur le plateau, bien que cela leur semble assez facile à faire. .

« Nous n’avons pas à faire trop d’efforts. Nous nous aimons, ce qui est toujours un plus », a plaisanté Matarazzo. « En plus d’avoir beaucoup de trucs lourds et sombres dans la série, il est entouré de beaucoup de légèreté [and] une bonne quantité de comédie. … Nous nous amusons généralement sur le plateau. «

Créé par Matt et Ross Duffer, Choses étranges se déroule dans les années 80 et regorge de références aux icônes de la culture pop de la décennie. Cela commence par un groupe de garçons à la recherche de leur ami disparu avec des événements surnaturels entourant la ville de Hawkins, Indiana. Avec Matarazzo, la série met également en vedette Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Winona Ryder et David Harbour.

À la fin de la troisième saison de l’émission, les téléspectateurs se sont retrouvés avec un cliffhanger laissant le sort du chef de la police Jim Hopper (David Harbour) inconnu. Netflix a depuis publié une bande-annonce pour la quatrième saison, révélant que Hopper est vivant et apparemment emprisonné en Russie. À l’époque, les frères Duffer ont adressé la révélation tout en taquinant ce qui allait arriver dans la saison 4.

« Nous sommes ravis de confirmer officiellement que la production de ‘Stranger Things 4’ est maintenant en cours – et encore plus heureux d’annoncer le retour de Hopper », ont déclaré les Duffers en février dernier. «Bien que ce ne soit pas une bonne nouvelle pour notre ‘Américain’, il est emprisonné loin de chez lui dans les terres enneigées du Kamtchatka, où il fera face à des dangers à la fois humains … et autres. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, une nouvelle horreur est commence à faire surface, quelque chose de longtemps enterré, quelque chose qui relie tout … «

Avec le retour de Hopper confirmé, bien qu’avec plusieurs nouvelles questions, Matarazzo a également expliqué que ce n’était pas vraiment une surprise pour lui-même ou ses camarades de casting. L’acteur de 18 ans raconte Nous hebdomadaire, « Je suppose que la plupart des acteurs avaient une assez bonne idée qu’il pourrait faire un retour, mais ils n’en étaient pas trop sûrs depuis le début. Au moment où nous sommes arrivés à la table, lisez [and] nous avions tous commencé à lire ensemble, c’était assez clair. Mais c’était formidable de l’avoir confirmé quand nous avons vu David là-bas. «

Ce n’est toujours pas clair quand Choses étranges la saison 4 arrivera, mais espérons que ce sera le plus tôt possible. Cette nouvelle nous vient de Us Weekly.

Sujets: Stranger Things, Streaming, Netflix