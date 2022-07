La saison 4 de Stranger Things dépasse le milliard d’heures vues sur Netflix

Choses étranges 4 a déjà battu des records pour Netflix, et il a franchi une autre étape importante pour le streamer en devenant le deuxième titre à avoir jamais été visionné plus d’un milliard d’heures. Alors que la quatrième saison de l’émission fantastique d’horreur de science-fiction à succès a déjà attiré un public massif, l’arrivée de la finale de la saison le 1er juillet a de nouveau vu les chiffres monter en flèche, et la saison 4 a maintenant accumulé 1,15 milliard d’heures de visionnage à travers les neuf épisodes.

Cette réalisation est significative en ce qu’elle rend Choses étranges l’émission la plus regardée de tous les temps sur Netflix en anglais, avec seulement le monstre sud-coréen Jeu de calmar Au dessus de. Bien sûr, Jeu de calmar a été doublé en anglais mais a été publié dans sa langue maternelle avec des sous-titres, et la série a enregistré plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de ses 28 premiers jours sur la plate-forme. Avec des volumes comptés uniquement pour ces quatre premières semaines, cela signifie que Choses étranges pourrait éventuellement viser à détrôner Jeu de calmar comme le plus grand titre de tous les temps grâce à ses derniers épisodes. La saison 5 devant être la dernière de la série, Choses étranges a déjà assuré sa place comme l’un des plus grands spectacles de tous les temps, et c’est quelque chose qui ne fera que croître à l’avenir avec des retombées déjà prévues.

FILM VIDÉO DU JOUR

Stranger Things domine le Top 10 de Netflix

Netflix

Depuis l’arrivée de Choses étranges 4 fin mai, la série a enregistré une audience incroyable, et l’arrivée de sa finale n’a fait que contribuer à cela, avec plus de 300 millions d’heures regardées entre le 27 juin et le 3 juillet. Choses étranges brièvement abandonné de la première place de Netflix grâce à la première de L’Académie des Parapluieslors de la troisième saison, il est revenu très rapidement à la position de n°1.

Les deux séries ont connu une énorme augmentation du nombre de téléspectateurs des saisons précédentes, ce qui signifie que le graphique Netflix a récemment été dominé par les deux séries. Pour mettre les choses en contexte, les seules entrées du tableau pour la semaine du 27 juin au 3 juillet sont la comédie de Rowan Atkinson Homme contre abeillequi a enregistré 25,4 millions d’heures, la sixième saison de Peaky Blinders et émission de télé-réalité Montagne de flocon de neige. Alors que Homme contre abeille avait juste assez pour passer Choses étranges saison 2 dans le graphique, rien d’autre n’a pu avoir un impact réel par rapport aux plus grandes adresses IP de Netflix du moment.





Les Duffer Brothers ont taquiné qu’ils étaient prêts à commencer à scénariser la cinquième saison de Choses étranges, et la star David Harbour a émis l’hypothèse qu’il s’attend à ce que le tournage de la nouvelle saison commence l’année prochaine. Avec tout cela à l’esprit, ainsi que le fait que les Duffers s’attendent à ce que la saison 5 soit beaucoup plus courte que les 13 heures gigantesques de la saison 4, tous les fans espèrent voir la conclusion de la Choses étranges histoire en 2024. Cependant, les Duffers ont également souligné qu’ils ne s’attendaient pas à ce que la saison 4 soit aussi longue qu’elle s’est avérée, il pourrait donc être utile de prévoir une arrivée fin 2024 au plus tôt.