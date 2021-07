La saison 4 de « Stranger Things » arrive bientôt, selon le producteur

Depuis la première de sa première saison en 2016, « Stranger Things » est devenu une référence dans la ligne de programmation de séries originales de Netflix, gagnant un fort culte qui attend avec impatience la première d’une quatrième saison qui a été touchée par la pandémie.

« Stranger Things » est un thriller surnaturel se déroulant dans les années 80, suivant les aventures de quatre amis : Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) et Dustin (Gaten Matarazzo), qui font face à des menaces d’un paranormal nature qui attaquent la ville de Hawkins, accompagnés d’Eleven (Millie Bobby Brown), qui possède d’incroyables pouvoirs de télékinésie.

Alors que la troisième saison a été créée le 4 juillet 2019, Netflix n’a pas encore de date de sortie officielle pour la quatrième saison de « Stranger Things », qui commencerait à l’origine à tourner entre janvier et août 2020 pour être diffusée en avril 2021, un scénario qui semble avoir été reporté sine die.

Variety a déclaré que de nouveaux épisodes de « Stranger Things » seront diffusés très prochainement sur Netflix, selon une déclaration du cinéaste Shawn Levy, qui est également l’un des producteurs de la série, notant qu’il travaille sur la série depuis le dernier trois mois, donc l’attente serait plus courte qu’on ne l’imaginait. Voici ce que Levy a déclaré :

Cela viendra très bientôt. Et quant à savoir quand exactement cela sera annoncé… très bientôt.

Shawn Levy a ajouté que la pandémie de Covid-19 a été la principale cause du retard de la première de la saison quatre de « Stranger Things », ce qui garantit qu’elle sera beaucoup plus grande en termes d’échelle, il a donc été nécessaire de filmer dans différents endroits, de plus sa narration et ses visuels seraient beaucoup plus ambitieux. On estime actuellement que la série pourrait être diffusée entre janvier et avril 2022.