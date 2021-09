La saison 4 de Stranger Things a enfin terminé la production selon la star Noah Schnapp

Will Byers, je veux dire, Noah Schnapp, vient de lâcher du sérieux Choses étranges des boules pour les fans affamés qui ont à peine tenu le coup pendant la saison 4. Netflix a distribué des miettes quand nous voulons nous régaler! On ne sait toujours pas si ce sera un pique-nique d’été ou un buffet d’hiver, mais nous nous rapprochons !

Schnapp avait ceci à dire. « Nous venons de terminer la semaine dernière … ouais, nous avons terminé », a-t-il déclaré dans l’interview partagée par le compte de fan Stranger Things Spoilers. « Nous filmons depuis toujours ! Et nous avons enfin terminé. Ils préparent un autre teaser. »

Le réalisateur Shawn Levy a parlé de la longue attente en déclarant: « Nous sommes en retard depuis longtemps, et les Duffers et moi voulons partager la saison quatre avec le monde autant que le monde le veut. Une partie de ce qui prend du temps est bien avant Covid et le pandémie existait, la saison quatre a été conçue pour être de loin la saison la plus ambitieuse, cinématographique, tentaculaire et épique que nous ayons jamais faite. Pas seulement un peu – par beaucoup. Ainsi, la complexité de la saison quatre, même avant que nous ayons le obstacles, obstacles et défis d’une pandémie, prend beaucoup de temps parce qu’il est super ça vaut le coup d’attendre. » Donc, pour un tour d’horizon, nous avons le teaser.

Nous avons été présentés à de nouveaux résidents de Hawkins, notamment Amybeth McNulty alias Vickie : une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés, Myles Truitt alias Patrick : une star du basket-ball Hawkins qui a des amis, du talent et une belle vie… jusqu’à ce que des événements choquants fassent en sorte que sa vie devienne incontrôlable, Regina Ting Chen alias Mme Kelly : une conseillère d’orientation populaire qui se soucie profondément de ses élèves – en particulier ceux qui luttent le plus, et Grace Van Dien alias Chrissy : Hawkins La pom-pom girl de haut niveau et la fille la plus populaire de l’école, mais sous la surface apparemment parfaite se cache un sombre secret.

Amybeth McNulty alias Vickie : une nerd de groupe cool et rapide qui attire l’attention de l’un de nos héros bien-aimés. pic.twitter.com/2pVBMpsYxX – Choses étranges (@Stranger_Things) 9 juin 2021

Dusty Bun, Gaten Matarazzo, a également laissé échapper que Choses étranges la saison 4 sera la plus effrayante. L’acteur a parlé de ce qui allait arriver Le spectacle de ce soiravec Jimmy Fallon. Après avoir lu les scripts, Matarazzo a noté: « Je le lisais et je me dis: » Ah, ils y vont cette année. C’est plutôt cool. » Donc je ne sais pas si les tout-petits vont en profiter autant cette fois-ci. »

Nous avons eu David Harbour passer en direct sur Instagram avec ce qui semble être son costume de prison et un crâne rasé raillant les fans en lui demandant s’il devrait simplement lire directement le script.

Alors, on attend. Les frères Duffer disent que nous reviendrons sur Hawkins et l’Upside Down en 2022. Peut-être ce nouveau teaser Noah Schnapp annoncé aura, oserais-je dire une date de sortie. Croisons les doigts ! Croisez les orteils ! Il suffit de tout traverser !

