La saison 4 de Stranger Things a battu un nouveau record sur Netflix, selon Nielsen

La quatrième saison de choses étranges a pris fin sur Netflix avec un record de tous les temps. Le rencontrer.

©NetflixStranger Things a battu un nouveau record

La quatrième saison de choses étranges a pris fin en Netflix. la série de les frères duffer a eu deux premières sur le géant du streaming alors qu’ils ont décidé de diviser la saison en deux parties. Les premiers épisodes sont sortis le 27 mai, tandis que les deux derniers ont été diffusés hier, le 1er juillet, et ont donné une fin qui a choqué tout le monde. En fait, cela a remis la bande dans la plus haute estime sur la plate-forme.

C’est parce que, bien qu’il reste encore une dernière saison pour choses étrangesles derniers épisodes l’ont amenée à rompre un nouveau record dans l’histoire de Netflix. Depuis sa première sortie en 2016, la fiction a commencé à attirer des milliers de fans à travers le monde. Et, au fil des années et des saisons, il en a ajouté de plus en plus au point qu’aujourd’hui, c’est l’une des bandes avec le plus de téléspectateurs.

D’ailleurs, la grande preuve en est que la page nielson vient de confirmer que choses étranges est entré dans l’histoire avec sa quatrième saison. Bien qu’il existe de nombreuses séries très réussies chez le géant du streaming, cette production est celle avec le plus grand nombre de minutes regardées en seulement une semaine. Selon les statistiques révélées par ledit média, la fiction a dépassé les 7 milliards de vues dans la semaine du 30 mai au 5 juin.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, la bande prend également la première place dans le plus regardé en deux semaines depuis sa première en mai. À cette époque, il a gagné un total de 5,4 milliards de minutes jouées. D’autre part, d’après ce qui est rapporté nielson, la série mettant en vedette Millie Bobby Brown est devenue la série en anglais la plus regardée sur les métriques de la plateforme. En effet, les téléspectateurs ont regardé plus de 930 millions d’heures au cours des 28 premiers jours de la première de la saison quatre.

Tel est ainsi choses étranges peut devenir le sauveur de Netflix. Ces derniers mois, la société a perdu plusieurs abonnés en raison de ses prix élevés et de son contenu qui n’a pas attiré l’attention. Mais maintenant, la production de les frères duffer a remis la plate-forme en haute estime et l’a aidée à prouver pourquoi elle est toujours le géant du streaming.

