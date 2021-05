La saison 4 de Slasher obtient la date de sortie d’août sur Shudder

Shudder a révélé la date de diffusion de Slasher: Flesh and Blood, qu’ils ont annoncé à la fin de l’année dernière comme le quatrième opus de la série d’horreur qui a débuté en 2016.

La plate-forme de streaming d’horreur montrera exclusivement la série aux États-Unis ainsi qu’en Australie et en Nouvelle-Zélande sur 12 août 2021, selon Rue Morgue. Les deux premiers épisodes de la nouvelle série seront créés le même jour, avec de nouveaux ajouts chaque semaine, car cela devient de plus en plus fréquent avec les services de streaming qui ne veulent pas que les gens regardent simplement une nouvelle série et passent à autre chose.

L’intrigue de la nouvelle série est « comme Couteaux sortis done by John Carpenter « , selon Craig Engler de Shudder. L’histoire se déroule sur une île isolée, où les membres d’une famille riche mais dysfonctionnelle se sont réunis. En peu de temps, les rivalités oubliées depuis longtemps et les chagrins du passé reviennent à hantez-les, et puis, bien sûr, il y a un tueur masqué galopant autour de l’endroit, les assommant joyeusement un à la fois.

Comme histoire d’horreur américaine, Slasher se présente comme une série d’anthologies où chaque saison est une nouvelle histoire mais contient généralement plusieurs des mêmes membres de la distribution dans de nouveaux rôles. Avec Paula Brancati, Jefferson Brown, Sabrina Grdevich et Patrice Goodman revenant des saisons passées, Les morts qui marchentde Jeananne Goosen, Alex Ozerov, récemment vu dans Les Américains, et Sydney Meyer, de Départ, se joindra. Cependant, le joyau de la couronne est l’arrivée du réalisateur d’horreur légendaire et acteur occasionnel David Cronenberg, qui apparaît comme le chef de la famille.

Engler a dit,

« (It) porte la franchise à un nouveau niveau avec une histoire captivante et effrayante sur les secrets de famille, l’intrigue, le meurtre et l’héritage. Nous sommes incroyablement chanceux d’avoir David Cronenberg, une icône du genre, qui donne une performance exceptionnelle en tant que redoutable , patriarche intimidant de la famille Galloway qui donne le ton aux rebondissements choquants, aux mystères fous et au chaos total à venir. Les membres de Shudder ne voudront pas manquer un seul épisode de cette incroyable série d’événements. «

La sortie originale de la série canado-américaine diffusée sur Chiller en mars 2016 et son score de 80% de Rotten Tomatoes et sa réception généralement positive ont suffi à Netflix pour acquérir les droits de licence pour une deuxième et troisième saison. Les trois saisons ont été rendues disponibles en streaming via leur plate-forme en juin 2020, quelques mois après leur mystérieuse disparition.

Slasher joue beaucoup sur les films d’horreur des années 70 et 80 tels que Halloween et Vendredi 13, prenant un groupe de personnes dans un certain scénario et ayant un personnage mystérieux tranche et les dés les uns après les autres jusqu’à ce qu’il ne reste que quelques-uns pour démasquer le tueur d’une manière qui ne diffère pas d’un Scooby Doo dessin animé, juste avec plus de sang et de tripes. La série originale de Shudder a été quelque peu hasardeuse, avec une reprise de Stephen King Spectacle d’horreur étant l’un de ses moments forts, alors j’espère Slasher: Chair et Sang suivra ses traces et ne rejoindra pas les rangs de l’oubliable.

Sujets: Shudder