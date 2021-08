La saison 4 de Rocket League présente une nouvelle arène, une nouvelle voiture et plus encore sur PS4

Codemasters DIRT 5 PS4

Une ambiance inégalable: Tout en respectant l'héritage et en conservant l'ADN de la franchise, DIRT 5 écrit un nouveau chapitre encore plus audacieux et plus courageux que jamais. De nouvelles fonctionnalités, de nouvelles innovations et une approche nouvelle font de DIRT 5 le meilleur jeu de courses tout-terrain.Pilotez autour du monde: Courez sur plus de 70 routes uniques à travers 10 pays différents, dans des environnements exceptionnels, avec une météo et un horaire dynamiques. De l'East River gelée de New York, au Christ Rédempteur du Brésil, en passant par les aurores boréales de Norvège.Dans des modes tout-terrain vous avez la possibilité de d'effectuer des duels ou de coopérez avec vos amis en écran partagé en local et tout ca jusqu'à quatre joueurs. En ligne affrontez jusqu'à 12 joueurs dans différents modes.