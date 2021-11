La saison 4 de Legacies a rendu l’arme la plus légendaire de Vampire Diaries

Dans un lien différent par rapport à la saison précédente, la saison 4 de Legacies a ramené l’arme la plus célèbre et la plus meurtrière de The Vampire Diaries – le pieu de chêne blanc. En trois ans, Héritage l’épisode 4 de la saison 4 s’est terminé avec l’inévitable : Hope (Danielle Rose Russell) a eu accès à sa nature de vampire et est devenue la tribride la créature surhumaine la plus terrifiante à avoir jamais parcouru la Terre. Cependant, sa transformation en vampirisme a également été une période de fermeture de son humanité, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui le sont.

Le chemin En tant que Vampire Diaries et Les originaux ont passé de nombreuses saisons à explorer, les vampires sont terriblement puissants. Ils ont aussi le pouvoir de » éteindre» leur humanité, faisant d’eux des tueurs émotionnels sans culpabilité. Dans le cas de The Originals, alias les premiers vampires, étaient encore plus anciens avec une puissance incroyable et invincibles en utilisant des méthodes conventionnelles. Même les méthodes pour mettre fin à la vie d’un vampire, comme le brûler vif ou même le tuer d’une crise cardiaque ne peuvent que ralentir le rythme d’un original dans l’univers de le journal des vampires. Parce que Hope Mikaelson est le seul tribride qui ait jamais existé, en tant que fille du tout premier hybride Original, Klaus Mikaelson (Joseph Morgan) Elle est également plus difficile à tuer, presque impossible en réalité c’est un problème majeur étant donné qu’elle le fait ne pas avoir d’émotions humaines ou de moralité.

Mais, Héritage saison 4, épisode 6 « You’re A Way From Home », a finalement révélé qu’il y avait est une option pour tuer Hope même si c’est le seul moyen et a également ravivé une arme efficace de Journal de vampire. Héritage est l’arme de Hope qui tue Hope a été rendue possible par une échappatoire intelligente, qui a été découverte lorsqu’elle est devenue une tribride. Comme toujours, le monde naturel s’efforce d’atteindre l’équilibre. Avant que Hope ne devienne Tribrid le la série Héritage le trio de Josie (Kaylee Bryant) et Lizzie (Jenny Boyd) a uni ses forces pour créer une magie qui est devenue un jeune arbre, qui sert d’hommage à Hope et d’ode à sa vie humaine et à combien elle était aimée. Mais Hope a été tué pendant Les héritages saison 4 épisode 6 Cleo (Omono Okojie) a découvert dans un éclair de conviction que c’est précisément cet arbre qui est capable de détruire Hope dans le cas où l’on décide de créer un jalon dans le bois de l’arbre.

Les fans qui regardent depuis longtemps de Le journal des vampires reconnaîtra l’enjeu de Cleo’s Héritage Vision de la saison 4 en souvenir du pieu de chêne blanc représenté mythologiquement dans la première série. Le chêne blanc que l’on a longtemps pensé avoir brûlé était la base du vampirisme d’Originals. Par conséquent, les pieux faits de son bois étaient réputés comme la seule arme capable de détruire l’Original. En raison de leur impact énorme sur les personnages, des pieux en chêne blanc étaient entremêlés tout au long de l’histoire alors que MacGuffins négociait des puces, des dangers et des instruments d’intrigue. Héritage faisait allusion pendant un bon moment et maintenant il semble qu’il existe une méthode pour éliminer le tribrid. Seule Cleo a pu découvrir la réponse mais maintenant elle l’a fait et il est temps de la révéler.

Avec le recul, une version surélevée du pieu de chêne blanc qui est la seule arme pour éliminer Hope aurait pu être apparente. C’est une bonne ancre d’histoire qui établit Les héritages dans le monde qui est Le journal des vampires, quelque chose dont le spin-off ne semble jamais se souvenir. Cependant, La quatrième et dernière saison, Legacies La saison 4 a fait un excellent travail en ramenant la série à ses racines d’origine. Aussi folles et mélodramatiques que soient les histoires qui Le journal des vampires où le spectacle a toujours bien réussi à établir les créatures surnaturelles, les éléments et le surnaturel dans les lois de la nature La première règle selon laquelle la nature recherche toujours l’équilibre, et lorsque l’équilibre est déséquilibré, la nature trouvera une ouverture pour le ramener à un niveau. Cet arbre que Hope, Josie et Lizzie ont pu créer pendant que Hope était humaine, pour devenir son mémorial vivant, et la seule chose qui est capable de la faire tomber maintenant qu’elle est une tribride est une méthode intelligente pour fonder l’histoire dans le contexte plus large de l’univers. Cela révèle également un autre parallèle qui lie Hope ainsi que Klaus, ce qui souligne davantage la réalité que malgré la façon dont elle se bat et maintenant qu’elle est un vampire à l’intérieur le monde des legs, Hope ressemble un peu à son père, ce qu’elle voudrait bien l’admettre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂