La saison 4 de Fortnite comprendrait deux passes de combat différents, selon de nouvelles rumeurs

Au cas où cela pourrait sembler insuffisant les fuites qui ont déjà eu lieu à propos de la saison 4 de Fortnite et avant quoi nous devrons encore attendre quelques jours pour voir à quel point ces données sont vraies. Cependant, nous devons avoir que la plupart des rumeurs qui surviennent avant le prochain contenu de la bataille royale finissent par être vraies d’une manière ou d’une autre; principalement parce qu’ils nous parviennent par une communauté de dataminers et de fuites qui ont rencontré d’innombrables fuites dans le passé.

Celui que nous vous apportons ici spécifiquement a été proposé par celui connu sous le nom de ShiinaBR Sur Twitter, qui a déjà marqué quelques buts dans l’histoire de Fortnite offrant des rumeurs qui sont finalement devenues réalité. Et, justement, le nouveau qui a vu le jour changerait complètement le système du Battle Pass du jeu, puisque, selon ses sources, La saison 4 comprendrait deux passes de bataille totalement différentes.

Selon une rumeur, il y aura 2 Battle Passes cette saison. Il n’y a pas suffisamment de preuves pour cette fuite, donc personnellement, je ne la considérerais pas encore à 100% confirmée, mais nous saurons peut-être à un moment donné demain si c’est vrai ou non. – ShiinaBR – Fuites Fortnite (@ShiinaBR) 24 août 2020

Cependant, les informations dont nous disposons actuellement ne sont pas suffisantes pour vérifier comment le système changerait si cela s’avère être vrai, puisque les possibilités peuvent être nombreuses: de chaque passe de combat offrant des skins totalement uniques jusqu’à ce que ce soit le même Battle Pass et Fortnite cela nous obligera à choisir entre deux récompenses différentes dans chaque niveau.

Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons vous le rappeler qu’une fois de plus que dans Areajugones Nous serons extrêmement attentifs dans les prochains jours à Fortnite dans le but de vous apporter toutes les nouvelles qui surviennent à cet égard au sujet de sa saison 4 très attendue, qui Il sortira le 27 août prochain ainsi qu’une série de nouveaux contenus que nous vous révélerons au fur et à mesure qu’ils seront connus dans le reste de la semaine.

