La saison 4 de « Fall Guys » sort la bande-annonce avec la date de sortie

Le développeur de « Fall Guys », Mediatonic, a révélé que le prochain saison 4 du jeu vidéo populaire sera officiellement publié le 22 mars, à une semaine d’aujourd’hui.

⚡ Fall Guys 4041 ⚡ Sortie le 22 mars! Concours pour 4041 félicitations et le costume inédit de Fancy Burger:

– Suivez nous

– Retweeter

– Répondez et terminez cette phrase:# FallGuysSeason4 est … Il y aura 50 gagnants! pic.twitter.com/d3TRTX8GLW – Fall Guys 4041 22 mars! (@FallGuysGame)

15 mars 2021





La nouvelle percée film la saison prochaine montre les niveaux et la garde-robe de la saison inspirés par le néon de Années 80, tout en indiquant que les skins spéciaux de « Parmi nous » Ils rejoindront également le jeu vidéo.

« Fall Guys: Ultimate Knockdown téléportera les plus méchants bonbons à la gelée de 2021 dans un Blunderdome du futur baigné de néons », a déclaré Mediatonic à propos de la nouvelle saison.

De plus, le développeur organise un cadeau sur votre Twitter jeu vidéo officiel qui offre 4041 Kudos et un skin inédit pour 50 personnes qui suivent le compte, Ils retweetent le tweet indiqué, répondent et terminent une phrase très précise.

Comme indiqué ci-dessus, « Fall Guys » sera lancé dans le saison 4 le 22 mars.

« Fall Guys » est actuellement disponible dans la saison 3.5 tous les deux dans PlayStation 4 comme sur PC, sera bientôt disponible à Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series S et X.