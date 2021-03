La saison 4 de Fall Guys démarre avec des modes de jeu et des essais

La quatrième saison de Fall Guys démarre avec de nombreuses premières jouables et des prix à gagner.

Mediatonic ne cesse d’apporter des nouvelles à son grand jeu. Ils ont eu d’excellentes collaborations et correctifs dans le passé, mais il semble qu’ils s’agrandissent à chaque mise à jour. Le Fall Guys saison quatre, et avec cela, nous avons plus de contenu, plus de preuves, plus de tout. Encore plus de gameplay pour continuer.

Il nous accompagne de tout pour rendre la saison plus savoureuse. D’une part, le motif néon et quatre-vingt rend les prochains jeux plus intéressants qu’avant parmi des centaines de joueurs désireux d’obtenir la première place. Il y a, en plus des cosmétiques et des scénarios variés, sept nouveaux tests qui rendront chaque tour plus supportable au fur et à mesure que nous apprendrons à les maîtriser.

Vous pouvez voir la bande-annonce de lancement de cette nouvelle saison ci-dessous.

L’autre grande nouveauté que nous apporte cette nouvelle étape de Fall Guys est la nouvelle monnaie entre nos mains. Les fragments de couronne sont placés à portée de main pour rendre votre contenu le plus difficile à réaliser plus accessible. Ce type de monnaie servira d’option de remplacement pour les couronnes elles-mêmes, le grand prix pour gagner des jeux multijoueurs.

Ce n’est pas non plus qu’ils sont automatiquement donnés. Pour obtenir des fragments de couronne, nous devrons relever des défis quotidiens qui nous donneront beaucoup de guerre et nous encourageront à revenir périodiquement au titre. L’accessibilité est primordiale dans cette mise à jour et garantit que si vous ne parvenez pas à gagner mais que vous jouez régulièrement, vous continuerez à recevoir les gros prix que vous méritez.

Qui sait ce qui nous attend dans les prochains mois de Fall Guys? Mediatonic appartient désormais à Epic Games, mais cela ne signifie pas qu’ils continuent à fournir du contenu pour toutes les plateformes. Comme cette version proche de la Nintendo Switch qui arrive bientôt.