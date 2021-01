La saison 4 de Cobra Kai devrait être filmée au début de 2021

Les fans n’auront peut-être pas à attendre longtemps Cobra Kai saison 4, en supposant que tout se passe comme prévu. Ceci, selon le co-créateur de la série Josh Heald, qui a révélé que le plan était de faire rouler les caméras sur le coup. Karate Kid montrer encore une fois au début de cette année. Mais, comme pour tous les projets à Hollywood en ce moment, il s’agit de s’assurer que c’est sûr de le faire.

Cobra Kai La saison 3 a récemment fait ses débuts sur Netflix après avoir quitté YouTube. Il s’est avéré être un énorme succès dans sa nouvelle maison, les fans en réclamant déjà plus. Heureusement, comme Josh Heald l’a révélé dans une récente interview, ils peuvent être prêts à partir pour la saison 4 à tout moment. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Nous cherchons à faire la saison 4 en 2021. COVID a jeté une clé dans les plans de chacun pour exactement quand la production commencera. Mais nous nous attendons au début de 2021, nous serons en production. Nous gardons simplement la tête basse et nous nous assurons que l’histoire a du sens et les scripts sont solides et mettent nos canards dans une rangée pour que dès que tout semble bon, nous pouvons commencer. La beauté est que nos scènes ont tellement de décors à ce stade. Les choses qui étaient autrefois des lieux, nous » ve construit sur scène … Dès que c’est parti, nous serons prêts à sauter avec très peu de préparation. «