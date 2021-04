La saison 4 de Cobra Kai arrive sur Netflix à la fin de 2021

Les fans attendent la quatrième saison de Cobra Kai devrait s’attendre à voir la série en streaming sur Netflix d’ici la fin de l’année. Lorsque la série à succès est passée de YouTube Red à Netflix en 2020, trois saisons avaient déjà été filmées, bien que la saison 3 ne soit présentée que le premier de cette année sur sa nouvelle maison. La saison 4 sera la première saison produite après le changement, le tournage débutant officiellement sur les nouveaux épisodes en février.

Maintenant, une mise à jour sur la quatrième saison à venir a été révélée par le co-PDG de Netflix et directeur du contenu Ted Sarandos. Saison 4 de Cobra Kai devrait être lancé au quatrième trimestre 2021 aux côtés des nouvelles saisons des autres émissions populaires du streamer Le sorceleur et Toi. Les films originaux arrivent également sur Netflix à la fin de l’année Avis rouge et Échapper à Spiderhead.

« Ce qui s’est passé au cours de la première partie de cette année, c’est que beaucoup de projets que nous espérions sortir plus tôt ont été poussés à cause des retards de post-production et de Covid et nous pensons état plus stable dans la seconde moitié de l’année, certainement au quatrième trimestre où nous avons les saisons de retour de certaines de nos émissions les plus populaires comme Le sorceleur et Toi et Cobra Kai ainsi que quelques grands films de tentpole qui sont arrivés sur le marché un peu plus lentement que nous l’avions espéré Avis rouge et Échapper à Spiderhead», A déclaré Sarandos.

Inspiré par Le Karaté Kid et ses suites originales, Cobra Kai ramène William Zabka comme Johnny Lawrence et Ralph Macchio comme Daniel LaRusso. L’histoire reprend avec Johnny rouvrant le dojo Cobra Kai et rallumant sa querelle avec Daniel plus de trois décennies après leur combat en 1984. La série ramène divers favoris des fans de la franchise, tels que Martin Kove, et le casting comprend également Courtney Henggeler , Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand et Gianni DeCenzo.

Les showrunners de la série, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg, ont une idée de la façon dont Cobra Kai se terminera, mais ce ne sera pas avec la saison 4. Cela dit, Netflix n’a pas encore officiellement renouvelé la série pour la saison 5, mais si l’émission revient avec les mêmes niveaux d’audience que la première de la saison 3 a apporté sur Netflix, alors il est plus probable qu’improbable que Cobra Kai sera de retour pour plus.

Cobra Kai a également fait l’actualité récemment après que le manoir LaRusso où Daniel vit dans la série soit arrivé sur le marché du logement. Alors que la série se déroule à Los Angeles, en Californie, le manoir lui-même est situé à Marietta, en Géorgie. Cela fera certainement un excellent endroit pour vivre pour un énorme Cobra Kai ventilateur, mais la maison ne sera évidemment pas bon marché. La maison peut être la vôtre maintenant pour le prix de 2,65 millions de dollars.

À partir de maintenant, les trois premières saisons de Cobra Kai sont en streaming sur Netflix avec la saison 4 qui sortira au quatrième trimestre 2021. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

