La saison 4 atypique arrive en 2021 après le tollé des fans sur son “ annulation ”

Netflix a-t-il annulé Atypical? Twitter est entré en effondrement alors que des rumeurs circulaient sur l’annulation de l’émission avant d’avoir la chance de diffuser sa quatrième et dernière saison.

Avec la pandémie de coronavirus qui revient au tournage, Netflix annule officiellement certaines de ses émissions les plus populaires. Et pendant que nous pleurons la perte de La société et Je ne suis pas d’accord avec ça, des rumeurs circulant sur Twitter ont provoqué un tollé sur tout Internet à cause d’une émission qui n’est même pas touchée.

Atypique devrait sortir sa quatrième et dernière saison en 2021, mais les fans ont été paniqués lorsque quelqu’un a suggéré qu’elle avait été annulée.

La série sur le passage à l’âge adulte a été renouvelée en février et explore la lutte pour naviguer dans la vie lorsque vous êtes sur le spectre de l’autisme.

Des rumeurs ont commencé à circuler sur Twitter selon lesquelles l’émission avait été annulée. Image: Netflix

L’émission est devenue de plus en plus populaire, en particulier en raison de sa nature anti-stigmatisation et de ses intrigues inclusives. Cela explique probablement pourquoi les gens étaient si mécontents de la possibilité qu’il ait non seulement été annulé, mais aussi annulé à côté d’une autre émission qui offrait une représentation incroyable à la communauté LGBTQ +.

La réaction a été si forte qu’elle a commencé à devenir tendance sur Twitter et les gens étaient vraiment mécontents …

Alors vous me dites que NETFLIX a annulé ATYPICAL, LA SOCIÉTÉ ET JE NE SUIS PAS BIEN AVEC CELA ???? JE NE SUIS PAS BIEN AVEC CECI AVAIT BLACK WLW, ATYPIQUE AVAIT HANDICAPÉ LA COMMUNAUTÉ, LA REPRÉSENTATION LGBT ET POC ET LA SOCIÉTÉ A EU UN COUPLE GAY LITTÉRALEMENT QUOI ??? SJFNSJDBB Je déteste tout le monde – sanjana stan acc🥰 (@ ishika_k1916) 22 août 2020

vient de découvrir netflix annulé atypique aucune réponse putain – tony disco (@ThomasHeadon) 23 août 2020

n * tflix a annulé Anne avec un e, la société, ianowt, un jour à la fois, tout craint et atypique mais ils n’annulent pas les rives extérieures, Riverdale et la cabine de baisers – dema (@ 1980SHORRORF1LM) 22 août 2020

vous me dites tous que nefflix a annulé atypique (une émission où le spectre est correctement représenté et a un couple queer à venir), la société (qui a une grande histoire) et d’autres émissions pour faire de la place pour LE * TROISIÈME * FILM KISSING BOOTH? ??? wtf ???? – ty⁷ (@ tylarth3creator) 22 août 2020

alors ils ont annulé

la société

mort pour moi

régime de Santa Clarita

atypique

Anne avec un e

aventures effrayantes de sabrina

je ne suis pas d’accord avec ça

mais Riverdale a une putain de saison 5? https://t.co/Bix7VSpx5W – sara ✨🪐 (@raptopayurtrash) 21 août 2020

Heureusement pour ceux qui préfèrent la série, il ne s’agissait que de rumeurs. L’émission se poursuivra (bien sûr après le coronavirus), clôturant l’histoire avec 10 derniers épisodes.

Pour ceux qui ne l’aiment pas tant, eh bien, malheureusement, vous devez passer 10 épisodes de plus. Il a déjà été critiqué pour sa représentation du spectre de l’autisme et son glamour en quelque chose de «décalé», il ne fait donc aucun doute que sa fin sera une pause bienvenue pour certains.

Netflix a récemment annulé un certain nombre d’émissions en raison de l’incertitude entourant les dates de production en raison de la pandémie, ainsi que de l’augmentation des coûts budgétaires.

