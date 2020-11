La saison 4 arrive sur Tekken 7 le 10 novembre

Le Season Pass 4 de Tekken 7 sera disponible le 10 novembre. De nouveaux personnages, paramètres et mouvements arrivent au Tournoi de l’Iron Fist.

S’il y a un jeu vidéo de combat en 3D qui me rend accro dans cette génération, c’est bien Tekken 7. Et regardez, j’ai été stupide de ne pas le comprendre. Je pense avoir répété cela environ 500 fois sur ce site. À ce jour, avec l’arrivée du Tekken 7 Saison 4 Le 10 novembre, le jeu vidéo de Bandai Namco est tout simplement brutal.

Au fil des ans, ils ont ajouté de plus en plus de contenu à un jeu qui en soi était déjà très bon. Avec tout le respect que je dois à ce que Tekken 3 impliquait, c’est probablement le meilleur versement à ce jour.

Dans cette quatrième saison de Tekken 7, de nouveaux personnages jouables arrivent. L’un d’eux est le combattant Kunimitsu. Nous l’avons déjà vue en action dans la dernière bande-annonce, frappant et donnant des coups de pied à Maître Raven et Yoshimitsu partout. Mais dans la nouvelle vidéo, nous voyons plus de combos. On voit aussi la nouvelle étape qui nous emmène à Kyoto, et une participation de PAC-MAN pour son 40e anniversaire.

Toutes les mises à jour arrivent

Mais cela ne s’arrête pas là. Tout le contenu de Tekken 7 dans ce Season Pass 4 n’est pas payé, non. Nous aurons également une mise à jour pour les femmes dans laquelle de nouveaux mouvements seront ajoutés aux personnages. Enfin en ligne, nous aurons Rollback, c’est-à-dire que nous pourrons jouer avec des personnes d’autres continents.

Nous saurons enfin si le joueur avec lequel le jeu nous correspond en ligne utilise le Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi est-il important? Eh bien, parce qu’il y a des moments où les réseaux Wi-Fi posent des problèmes. Peu importe la qualité de la couverture que notre rival a, donner le « cumbiote » à un joueur Wi-Fi est un pari. En peu de temps, nous pouvons souffrir de retard.

Tekken 7 est un jeu vidéo de combat Bandai Namco disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC Master Race.