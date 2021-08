La saison 3 de You sortira en octobre sur Netflix

Joe, Love et le bébé Henry Quinn-Goldberg seront de retour le 15 octobre.

Joe Goldberg est officiellement de retour aux affaires – Tu la saison 3 sortira sur Netflix le 15 octobre.

Aujourd’hui (30 août), un tout nouveau teaser pour la saison à venir a été publié sur les réseaux sociaux, confirmant la date de sortie et confirmant également le nom du nouveau-né de Joe et Love Quinn. Bienvenue dans le monde, Henry Quinn-Goldberg.

« Les gens de nos jours nommeront leurs enfants n’importe quoi pour attirer l’attention », a déclaré Joe, en voix off. « Malgré les antécédents de votre mère et la détermination de votre Glamma à vous appeler Quarante Réincarnés, je sais mieux. Un garçon n’est pas ce à quoi nous nous attendions, et je mentirais si je disais que l’idée d’un mini-moi était purement excitante et non sans défis. »

Oui, un bébé Joe Goldberg est entré dans le chat. Joe promet que le bébé Henry sera un tournant et qu’il sera un père qu’Henry peut admirer. Mais combien de temps faudra-t-il cette dernier?

Lisez à l’avance pour toutes les dernières informations sur ce à quoi vous attendre dans Tu saison 3, y compris les détails de l’intrigue et de nouveaux personnages.

Vous la saison 3 sort sur Netflix le 15 octobre. Image : Netflix

Que se passe-t-il dans Tu saison 3?

Se rendant sur Twitter pour taquiner la troisième saison, la showrunner Sera Gamble mentionné: « Les épisodes sont dingues et les performances sont incroyablement bonnes. »

La saison 3 reprendra peu de temps après l’endroit où la saison 2 nous a laissés – Joe et Love ont déménagé en banlieue pour commencer une nouvelle vie avant la naissance de leur nouveau bébé. Le couple est maintenant en thérapie de couple. La mère de Love, Dottie, est également toujours là, adorant le bébé Henry qui a été surnommé « Forty Reincarnated » dans le dernier teaser de la série.

L’émission plongera également plus profondément dans l’enfance de Joe à travers des flashbacks, découvrant que le jeune Joe (Jack Fisher) a été victime d’intimidation sans pitié alors qu’il se trouvait dans une maison pour garçons.

La saison 3 présentera 12 nouveaux personnages, dont la bibliothécaire Marianne qui sera interprétée par Tati Gabrielle de Chilling Adventures of Sabrina.

Oh, et vous vous souvenez de la femme à laquelle Joe s’est intéressé à la fin de la saison dernière ? Eh bien, Joe développe une obsession pour sa voisine de Stepford, Natalie (Michaela McManus). Malgré son statut social et son mariage avec un homme puissant, Natalie mène une vie secrète et Joe tient à travailler dur pour en savoir plus.

